Využívanie generatívnej umelej inteligencie na Slovensku rastie

Bratislava 4. novembra (TASR) - Umelú inteligenciu (UI) už vyskúšalo viac ako trištvrte milióna Slovákov, čo predstavuje 18 % slovenskej populácie. Generatívna umelá inteligencia sa však stále nedostala medzi masovo využívané služby. Najviac používateľov je medzi mladými ľuďmi a študentami. O výsledkoch reprezentatívneho prieskumu informovala agentúra Go4insight.



Jazykové generatívne modely UI, ako ChatGPT, Bing Chat alebo obdobné služby, boli celosvetovo predstavené koncom roka 2022. Do začiatku októbra 2023 si ich aspoň raz vyskúšalo približne 780.000 Slovákov. Tých, ktorí využívajú nejakú službu pravidelne, je sedem percent obyvateľstva, čo predstavuje približne 300.000 Slovákov.



Približne polovica slovenskej populácie (47 %) už o službách založených na generatívnej umelej inteligencii počula, ale ešte ich nevyužila. Približne tretina (35 %) obyvateľov ešte o generatívnej UI nepočula. Zároveň od mája 2023 podľa Go4insight narástlo využívanie UI približne o 40 %. Rovnakou rýchlosťou rastie aj podiel tých, ktorí UI využívajú pravidelne.



Najčastejšie benefity UI podľa prieskumnej agentúry využívajú študenti stredných i vysokých škôl, respektíve mladí ľudia vo veku do 24 rokov. V týchto skupinách má skúsenosti s UI už viac ako 40 % ľudí. Pravidelných používateľov je však len tretina z tých, ktorí už aspoň jednu z týchto služieb vyskúšali. So zvyšujúcim sa vekom klesá podiel tých, ktorí UI využívajú, a zároveň rastie podiel tých, ktorí o nej doteraz ani len nepočuli.



Prieskum bol realizovaný kombináciou osobného a online dopytovania s cieľovou skupinou celá populácia Slovenska vo veku 15 - 79 rokov. Dopytovanie prebehlo na prelome septembra a októbra 2023 na reprezentatívnej vzorke 1000 respondentov.