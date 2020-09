Združenie miest a obcí Slovenska schvaľuje nové opatrenia

Bratislava 29. septembra (TASR) – Prijímanie celoplošných opatrení síce môže pôsobiť v regiónoch, kde je epidemiologická situácia momentálne priaznivá, ako nevhodné, no pri uvedomení si mobility ľudí a vývoja epidemiologickej situácie je to zrejme jediná možnosť, ako získať kontrolu nad blízkou budúcnosťou. Uviedol to hovorca Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák v reakcii na pondelkové vyjadrenia predsedu vlády SR Igora Matoviča o nahradení doterajšieho systému tzv. regionálnych semaforov pri potláčaní šírenia pandémie ochorenia COVID-19.



„Avizované opatrenia by sme nemali vnímať z hľadiska popularity, či atraktívnosti, ale s prihliadnutím na ich nevyhnutnosť," upozornil Kaliňák. Podľa neho až vývoj ukáže, do akej miery bude SR úspešnejšie v porovnaní s doterajším prijímaním opatrení na regionálnej úrovni.



„Nemali by sme však zabúdať na to, že prílišná zošnurovanosť niektorých segmentov môže mať fatálne následky na ich ďalšiu činnosť, čo by bolo aj vzhľadom na ekonomiku nežiaduce," dodal hovorca Združenia miest a obcí Slovenska.



Zmenu bude rešpektovať aj Únia miest Slovenska (ÚMS). „Sme presvedčení, že rozhodnutia vlády sú založené na odporúčaniach odborníkov, ktorí vychádzajú z faktov a relevantných argumentov. Bez ohľadu na akékoľvek rozhodnutie štátu mestá sú pripravené stáť v prvej línii a postarať sa o svojich obyvateľov tak, ako to bolo aj počas prvej vlny pandémie," uviedla hovorkyňa ÚMS Daniela Piršelová.



O zavedení celoplošných protipandemických opatrení hovoril premiér v televízii Joj. Semafory, ktoré rozdeľovali okresy na rizikové a menej rizikové podľa počtu infikovaných, z čoho vychádzalo prijímanie opatrení, považuje Matovič za nelogické.



V súvislosti s nárastom infikovaných novým koronavírusom rozhodol ústredný krízový štáb v pondelok o sprísnení opatrení. Týkajú sa až na výnimky plošného zákazu hromadných podujatí, povinnosti nosenia rúšok aj v exteriéri, obmedzenia počtu osôb v obchodných prevádzkach, sprísnenia podmienok v reštauráciách a baroch či zákazu návštev v zariadeniach pre seniorov a nemocniciach.