Významné investície budú tiež potrebovať ukončený proces EIA

Bratislava 23. marca (TASR) - Na Slovensku sa nezavedie výnimka z potreby ukončeného procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) pri investíciách, ktoré majú osvedčenie o významnej investícii. Výnimka sa mala týkať výkonu štátnej expertízy. Predpokladala to novela zákona o verejných prácach z dielne OĽANO. Plénum Národnej rady (NR) SR ju neposunulo do druhého čítania. Predkladatelia poukazovali na výstavbu nemocnice Rázsochy, keďže proces EIA pri nemocniciach môže trvať aj rok.



"V súvislosti s prípravou projektu výstavby Univerzitnej nemocnice v lokalite Rázsochy sú z časového hľadiska za kritickú časť procesu považované ustanovenia zákona o verejných prácach týkajúce sa výkonu štátnej expertízy. Tie definujú záverečné stanovisko EIA ako nevyhnutnú súčasť podkladov, bez ktorej nie je možné vyhotoviť protokol o vykonaní štátnej expertízy," pripomenuli poslanci v dôvodovej správe návrhu.



Keďže proces EIA v prípade zložitých stavieb, akými sú aj nemocnice, trvá deväť až 12 mesiacov, v prípade Rázsoch by podľa poslancov došlo k oddialeniu spracovania štátnej expertízy, a tým aj možnosti vyhlásiť verejné obstarávanie.



Poslanci chceli preto modifikovať požiadavku na ukončený proces EIA ako podmienku spracovania protokolu zo štátnej expertízy v prípade investícií, na ktoré vláda vydá osvedčenie o významnej investícii. Novelou chceli definovať výnimku pre stavby s vydaným osvedčením o významnej investícii, ktorá by sa podľa nich vzťahovala len na malý okruh stavieb a proces výkonu štátnej expertízy štandardných stavieb by nebol v budúcnosti narušený.



Predseda parlamentného výboru pre zdravotníctvo Marek Krajčí (OĽANO) skritizoval opozíciu, že návrh nepodporila. Výstavba nemocnice na Rázsochách zo zdrojov z plánu obnovy tak podľa neho nie je reálna. "Tým, čo sa dnes stalo, že my nedokážeme zrýchliť ten proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby, sme dali definitívny klinček do rakvy nádejám, že hrubú stavbu nemocnice na Rázsochách budeme vedieť postaviť z plánu obnovy," skonštatoval.



Poukázal na to, že pri projekte nemocnice dal rezort zdravotníctva žiadosť o vyhotovenie EIA 3. januára. Záverečné stanovisko by tak pri optimistickom scenári podľa jeho slov mohlo byť vypracované v auguste alebo v septembri. "Následne by sa mohla zrealizovať štátna expertíza, ktorá trvá zhruba dva mesiace. Celý proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby by sa mohol začať najskôr koncom roku," ozrejmil.



Pripomenul, že výsledok obstarávania musí byť známy do konca marca, pretože s tým počíta plán obnovy. "Každému z vás je určite jasné, že je to absolútne nerealizovateľné a nestihnuteľný termín. Verejné obstarávania na takéto stavby, tam prichádzajú námietky, pripomienky," dodal.