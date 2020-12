Výzva hygienikov ÚVZ: Ľudia, oslávte Silvester len v kruhu najbližších

Bratislava 31. decembra (TASR) – Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR spolu s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva (RÚVZ) vyzývajú obyvateľov, aby príchod nového roka oslávili iba v kruhu najbližších. Tradičné stretnutia s kamarátmi či príbuznými odporúčajú pre aktuálnu pandemickú situáciu nového koronavírusu presunúť výlučne do virtuálneho priestoru. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚVZ SR Daša Račková.



"Cestovanie, návštevy a oslavy s ľuďmi, s ktorými nežijete v jednej domácnosti, sú v súčasnej, veľmi vážnej epidemiologickej situácii, rizikové. Rádovo zvyšujú pravdepodobnosť, že sa nakazíte, prípadne, že infekciu zanesiete medzi svojich blízkych," konštatujú hygienici.



Úrady verejného zdravotníctva zdôrazňujú, že ochorenie COVID-19 môže mať ťažký priebeh a dlhodobé následky aj v prípade inak zdravých a aktívnych ľudí. Pre seniorov a ľudí s chronickými ochoreniami môže byť ochorenie smrteľné. Upozorňujú zároveň na kritickú situáciu v nemocniciach, preplnené zdravotnícke zariadenia, plné lôžka pacientov s vážnymi stavmi a vyčerpaných záchranárov a zdravotníkov.



Obyvateľom preto odporúčajú, aby neriskovali a zbytočne sa nestretávali, ak to nie je nevyhnutné. "Nehanbite sa druhých požiadať, aby si vo vašej spoločnosti nasadili rúško, alebo aby si po vstupe do vašej domácnosti opakovane umyli či dezinfikovali ruky," zdôrazňujú hygienici s tým, že nedávny negatívny výsledok testovania nie je aktuálny.



Ľudí vyzývajú, aby sa chránili a vyhýbali sa miestam s vyšším počtom osôb. Vystríhajú tiež pred slabo vetranými priestormi a pred spoločnosťou ľudí bez rúšok a bez dostatočných rozstupov. "Nepodliehajte falošnému pocitu bezpečia a radšej vstúpte do nového roka iba s vašimi najbližšími," apelujú.



Vyzývajú tiež k rešpektovaniu aktuálne platných opatrení. Poukazujú na skúsenosti počas sviatočných dní, ktoré preukázali, že sa nariadenia nie vždy dodržiavali. V mimoriadnych kontrolách, ako napríklad v lyžiarskych strediskách, ubytovacích zariadeniach, prevádzkach či kostoloch, budú preto úrady pokračovať.