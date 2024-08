Výzva Obnov dom mini by sa mala predĺžiť do 6. septembra

Bratislava 7. augusta (TASR) - Výzva na rekonštrukciu domov Obnov dom mini by sa mala predĺžiť do 6. septembra. Pôvodne malo prihlasovanie trvať do 30. augusta. Na stredajšej tlačovej konferencii o tom informoval generálny riaditeľ Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Juraj Moravčík.



Zároveň by sa vo výzve mala zmeniť aj podmienka výšky mesačného čistého príjmu na jedného člena domácnosti za rok 2022. To by po novom malo byť okolo 620 eur a nie pôvodných 556,73 eura. "Starostovia nám indikovali, že tento príjem je kategória, ktorá občanov blokuje," podotkol Moravčík. Dodal, že o tom momentálne interne rokujú s Národnou implementačnou a koordinačnou autoritou. "Mala by to byť administratívne krátka procedúra," povedal riaditeľ SAŽP.



Výzva nie je podľa Moravčíka postavená na "rýchlych prstoch". Záujemcovia majú dostatok času na vypísanie žiadosti a so všetkým im pomáhajú terénni pracovníci z obcí. Pripomenul, že k tejto výzve nie je potrebný energetický certifikát.



Šéf agentúry priblížil, že ide o pilotnú výzvu a budú čakať, ako dopadne. "Už v rámci interných procesov ministerstva životného prostredia a SAŽP hľadáme možnosti, v prípade úspešnosti, rozšírenia tejto výzvy na celé územie SR," povedal.



Výzva Obnov dom mini je určená pre domácnosti s nízkymi príjmami v Banskobystrickom a Košickom kraji, ktoré ohrozuje energetická chudoba. Celkovo je vyčlenených 36 miliónov eur pre 152 obcí s problémovou kvalitou ovzdušia. Cieľom výzvy je do konca tretieho štvrťroka 2025 čiastočne obnoviť minimálne 3060 domov.



Záujemcovia o obnovu domu môžu požiadať o finančný príspevok do výšky 10.000 eur. Po nadobudnutí účinnosti zmluvy dostanú žiadatelia zálohu až do výšky 5000 eur. To, či má domácnosť nárok na príspevok, si môžu majitelia zistiť v kalkulačke na www.obnovdom.sk.