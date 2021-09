Odborníci: Výzvou tretej vlny bude tzv. dlhodobý covid

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Bratislava 27. septembra (TASR) – Tretia vlna pandémie bude podľa odborníkov iná ako predošlé. Výzvou pre medicínu bude tzv. "long covid" alebo "dlhodobý covid", vyžadujúci širší monitoring pacientov. Upozorňujú na to kardiológovia v súvislosti s tým, že následky ochorenia COVID-19 môžu spôsobiť okrem pľúcnych aj množstvo kardiovaskulárnych ťažkostí. Pomôcť zvládnuť situáciu by podľa nich mohla telemedicína. TASR o tom informovala Slovenská asociácia dodávateľov zdravotníckych pomôcok (SK+MED).vysvetľuje kardiologička Anna Vachulová z Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb v Bratislave. Dodala, že takéto komplikácie sa môžu vyskytnúť u ľudí bez predchádzajúceho srdcovo-cievneho ochorenia, ale aj zhoršiť už existujúce ochorenie.Odborníci predpokladajú, že nemocničné lôžka budú počas ďalšej vlny zapĺňať najmä neočkovaní pacienti a pacienti s inými pridruženými ochoreniami. Zmenila sa tiež riziková skupina obyvateľov.uviedli odborníci. Pripomenuli tiež, že pacientom s chronickými ochoreniami hrozí horší priebeh ochorenia. Najúčinnejšou ochranou je podľa nich očkovanie, ktoré je vodné najmä pre pacientov s pridruženými ochoreniami.Ako uviedli, pri zvládaní tretej vlny by mohlo pomôcť manažovanie pacientov prostredníctvom telemedicíny, ktorá by uľahčila kontakt lekára a pacienta.skonštatovala výkonná riaditeľka SK+ MED Katarína Danková s tým, že telemedicína by mala byť považovaná za reálny lekársky výkon zaplatený zdravotnou poisťovňou.Dodala, že lekári tak nie sú motivovaní ju využívať, čo v praxi spôsobí plné čakárne pacientov v ambulanciách a nemocniciach.vysvetlili odborníci.