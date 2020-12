Výzvou pre ZP Union bolo zabezpečenie starostlivosti cez pandémiu

Bratislava 29. decembra (TASR) - Najväčšou výzvou v roku 2020 pre zdravotnú poisťovňu (ZP) Union bolo zabezpečenie zdravotnej starostlivosti pre svojich poistencov v čase pandémie nového koronavírusu. Pre TASR to v bilancii roka z pohľadu súkromnej zdravotnej poisťovne povedala jej hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.



Ako priblížila, proaktívne prijali viacero opatrení, ktorými sa snažili poskytovateľom pomôcť ľahšie zvládnuť danú situáciu. „Napríklad sme zaviedli rizikové príplatky pri výkonoch bronchoskopie a gastroskopie, systém automatického zakapitovania, bezlimitné prostredie pre jednodňovú chirurgiu a ako mimoriadne efektívne sa ukázalo naše opatrenie bezlimitného prostredia pre ADOS, pretože opatrovateľky významne odľahčili preťažený zdravotnícky systém,“ priblížila.



Súkromná zdravotná poisťovňa zaznamenala výrazný výpadok príjmov zo strany ekonomicky aktívnych osôb, no napriek nižšej výkonnosti hradila faktúry lekárom a nemocniciam v doterajších alebo vyšších cenách, prípadne paušálmi. Podľa hovorkyne ich ešte čakajú úhrady odloženej zdravotnej starostlivosti.



Ďalšou veľkou výzvou nielen tohto, ale aj budúceho roka preto pre ZP Union sú financie. Podľa Dupaľovej Ksenzsighovej sa tento rok potvrdilo, že nový spôsob platby za poistencov štátu nie je dobrý a priniesol pri výpadku príjmov od ekonomicky aktívnych poistencov deficit v zdrojoch určených na úhradu zdravotnej starostlivosti. Tvrdí, že bez stabilného financovania a systémových zmien nie je možné dlhodobo fungovať.



Nedávno prijatý štátny rozpočet pre zdravotníctvo na budúci rok podľa ZP Union znova vážne ohrozuje zdravotnú starostlivosť pre pacientov. "Ako najväčší problém vnímame, že plánované príjmy z odvodov od ekonomicky aktívnych osôb nezohľadňujú vplyv pandémie, ani očakávaný výpadok súvisiaci so stagnáciou miezd a vývoja zamestnanosti. Zároveň s veľmi nízkymi platbami štátu za svojich poistencov to spôsobí, že v zdravotníctve budú chýbať ďalšie stovky miliónov eur," povedala Dupaľová Ksenzsighová.



Ako dodala, súkromnú ZP mrzí, že súčasná vláda dlhodobo nekomunikuje v dôležitých a strategických veciach nielen so zdravotnými poisťovňami, ale ani so všetkými segmentmi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotníckym personálom a ani so zástupcami pacientov.



"Veríme, že zlepšením komunikácie so všetkými segmentmi trhu ako aj dlhodobým stabilným systémom financovania je možné zdravotníctvo posunúť k lepšej kvalite v prospech nás všetkých, ktorí sme, alebo v krátkej dobe môžeme byť aj pacientmi," uzavrela.