Výzvou rezortu obrany v prvom roku bola pandémia a transparentnosť

Na snímke minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) pri bilancovaní prvého roka nového vedenia rezortu ministerstva obrany (MO) SR v Bratislave 22. marca 2021. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 22. marca (TASR) - Prvý rok nového vedenia ministerstva obrany bol vzhľadom na pandémiu náročný. Výzvou bolo aj nastavenie transparentnosti a otvorenosti rezortu. Na pondelkovej tlačovej konferencii to zhodnotili minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), štátny tajomník Ministerstva obrany (MO) SR Marian Majer a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko.," komentoval Naď. Poukázal na stav, v ktorom nechali rezort jeho predchodcovia. Vyzdvihol, že napriek pandémii sa podarilo rozpočet zvýšiť, výzvou z hľadiska plánovania bola potreba jeho úprav.V prvom roku sa podľa Naďa podarilo zastaviť viacero netransparentných nákupov a nevýhodných zmlúv. Zastavil sa napríklad nákup viacúčelových taktických vozidiel 4x4, v prípade bojových obrnených vozidiel 8x8 sľubuje minister niekoľkomiliónovú úsporu. Hovorí aj o vyvodzovaní osobnej zodpovednosti. Pre zlyhania odvolal napríklad riaditeľa Vojenského spravodajstva či Leteckej opravovne Trenčín. Podaných bolo tiež sedem trestných oznámení.Minister poukázal tiež na zlepšenie komunikácie rezortu a jasné zahranično-politické smerovanie. Vyzdvihol aj prijatie novej obrannej a bezpečnostnej stratégie, ale aj zintenzívnenie medzinárodnej spolupráce. Posilnila sa aj prítomnosť slovenských vojakov v zahraničných misiách a operáciách.Investície do techniky podľa Naďa vlani predstavovali 32 percent, vyše pol miliardy eur. "“ uviedol.V ďalšom období minister avizuje prípravu Akčného plánu boja proti hybridným hrozbám, či legislatívne zmeny týkajúce sa aktívnych záloh, ale aj na zabránenie povyšovania politikov do vojenských hodností. "," dodal."B," skonštatoval štátny tajomník Marian Majer. V mnohých oblastiach chýbal podľa neho v minulosti logický rámec, to sa snažia napraviť. "" načrtol. Pracuje sa podľa neho aj na ďalších, napríklad vojenskej stratégii či dlhodobom pláne rozvoja obrany. Mali by dať podľa neho odpoveď na to, akým spôsobom modernizovať ozbrojené sily.Náčelník Generálneho štábu OS SR ocenil konštruktívny dialóg s vedením rezortu. Vyzdvihol, že v poslednom čase sa darí rešpektovať požiadavky OS SR. Ako podotkol, modernizácia nie je len o nákupoch techniky, ale aj rešpektovaní životného cyklu zakúpenej techniky, výcviku vojakov, napĺňaní tabuliek či tvorbe stratégií. "," dodal.