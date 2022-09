Rezort vnútra: Výzvou v oblasti extrémizmu je ochrana maloletých

Bratislava 24. septembra (TASR) - Výzvou pre Slovenskú republiku v oblasti prevencie extrémizmu je potreba posilnenia ochrany maloletých v online priestore, ako aj podpora kritického myslenia a odolnosti voči extrémnym ideológiám. Vyplýva to z Monitorovacej správy o stave extrémizmu v Slovenskej republike za obdobie rokov 2020 a 2021 z dielne Ministerstva vnútra (MV) SR, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



"Pravicové extrémistické hnutia naberajú na sile a rôznorodosti nielen doma, ale aj v zahraničí. Znepokojenie vyvoláva fakt, že v zahraničí tieto nové ideológie nachádzajú odozvu predovšetkým u mladej generácie, a to najmä vďaka ich propagande sofistikovane šírenej vo virtuálnom priestore," zdôvodnil rezort.



Medzi nové extrémistické trendy rezort zaradil subkultúru incel (z anglického Involuntary Celibate – nedobrovoľný celibát). "(Jej) členskú základňu tvoria v drvivej väčšine muži, ktorí nedobrovoľne dodržiavajú celibát a súčasne vyjadrujú frustráciu, extrémny odpor a hnev voči ženám odmietajúcim mať s nimi konsenzuálny pohlavný styk, ako aj voči ženám, ktoré sami nedokážu osloviť," opisuje správa. Spoločným znakom je snaha o absolútnu mužskú nadvládu. Diskusia členov hnutia sa podľa materiálu vyznačuje chorobným odporom mužov k ženám, obsahuje dehumanizačný a násilný obsah. Odohráva sa najmä v online priestore, ktorý však môže prerásť do fyzického násilia a masových útokov.



Správa popisuje aj online hnutie akceleracionizmus. Prejavuje sa najmä násilným presadzovaním extrémne pravicovej ideológie, vychádza z hnutia presadzujúceho nadradenosť bielej rasy. Modernú spoločnosť považuje za neudržateľnú a verí, že by mal byť násilne vyvolaný jej kolaps, s cieľom vybudovať novú spoločnosť založenú na etno-nacionalizme. "Najvýraznejším znakom akceleracionizmu je presvedčenie, že násilie je jediná cesta, ako dosiahnuť stanovené politické ciele," priblížil materiál. Za obzvlášť nebezpečné považuje vystavovanie sa radikálnemu obsahu na platformách od veľmi mladého veku. Ako poukázal, zdieľaný obsah v četovacích miestnostiach je silne rasistický, antisemitský.



Rezort upozorňuje aj na hnutie Suverénni občania, ktoré tvoria skupiny a jednotlivci s rôznym stupňom ideologického presvedčenia, prípadne ideologickej príslušnosti. Ich zjednocujúcim prvkom je odmietanie legitimity a zákonnosti orgánov štátnej moci a samosprávy v danej krajine.