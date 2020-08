Výzvu k situácii v Bielorusku podpísalo 58 koaličných poslancov

Bratislava 18. augusta (TASR) - Výzvu s názvom Stojíme za slobodným Bieloruskom podpísalo 58 koaličných poslancov Národnej rady (NR) SR zo všetkých štyroch koaličných klubov. Na utorkovej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Národnej rady (NR) SR Ondrej Dostál (SaS).



Vo vyhlásení poslanci odmietli výsledky zmanipulovaných volieb v Bielorusku, odsúdili tiež násilie, ktoré rozpútal režim Alexandra Lukašenka, pričom vyzvali na zastavenie násilia. Podporujú tiež pokojné protesty demokratických síl. Poslanci sú presvedčení, že sú potrebné aj ďalšie koordinované kroky v rámci EÚ. Vyhlásenie podľa Dostála podpísalo aj deväť slovenských europoslancov zo strán SaS, OĽANO, Progresívne Slovensko, Spolu a KDH.



Poslanci tiež ocenili postoj slovenského rezortu diplomacie, ako aj prezidentky Zuzany Čaputovej. Výzvu chcú v utorok odovzdať na bieloruskom veľvyslanectve v Bratislave. Dostál zároveň ocenil, že bieloruský veľvyslanec na Slovensku Igor Leščeňa, ktorý počas uplynulého víkendu podporil protestujúcich proti opätovnému zvoleniu prezidenta Alexandra Lukašenka, podal žiadosť o uvoľnenie z funkcie. Vlády a orgány EÚ by mali podľa vyhlásenia podniknúť "reálne kroky proti ďalšiemu porušovaniu ľudských práv zo strany diktátorského režimu prezidenta Lukašenka".



Predseda výboru NR SR pre európske záležitosti Tomáš Valášek (Za ľudí) skonštatoval, že situácia sa nedá vyriešiť novými voľbami pod palcom Lukašenka. Bieloruský prezident podľa neho hrá na čas. Dodal, že EÚ by mala zaujať jasný postoj. "V situácii, keď je tu tendencia medzi mnohými krajinami EÚ hľadať za každú cenu nejakú stabilitu, si myslím, že treba jasne komunikovať. V tejto situácii ide o jednoduchý princíp, ľudia majú mať právo vybrať si svojho lídra slobodne," doplnil Valášek. EÚ by mohla podľa neho vyslať napríklad dôveryhodného emisára na sprostredkovanie širšej dohody nielen medzi lídrami v krajne, ale aj medzi okolitými krajinami, "ktoré majú záujmy v Bielorusku, aby bol vytvorený tlak na prezidenta Lukašenka, aby odišiel".