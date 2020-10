Vyhlásili výzvu na podporu online výučby v slovensko-českom pohraničí

Bratislava 15. októbra (TASR) - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhlásilo výzvu na podporu online výučby v slovensko-českom pohraničí v rámci spolupráce Interreg V-A SK-CZ. Zo zdrojov EÚ je na výzvu vyčlenených 2,9 milióna eur. TASR o tom informoval Andrej Ďuríček z odboru komunikácie MIRRI SR.



"Dnes, keď sa výučba a mnoho ďalších aktivít z dôvodu pandémie presunula do online prostredia, potrebujeme výraznejšie zainvestovať v tejto oblasti. Uvedomujeme si, že pre školy, pedagógov i študentov je online výučba veľkou výzvou, ktorá so sebou prináša tiež mnoho komplikácií. Musíme im pomôcť podporou aktivít, ktoré zlepšia ich digitálne zručnosti alebo poskytnú lepšie technologické vybavenie na efektívnu výučbu," uviedla vicepremiérka a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí). V rámci programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ bola vo štvrtok vyhlásená výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktorá má prispieť k zmierňovaniu negatívnych dosahov pandémie ochorenia COVID-19.



Vyhlásená výzva má ambíciu podporiť v cezhraničnom regióne Slovensko – Česko moderné vzdelávanie a digitálne zručnosti s dôrazom na dištančné a online formy vzdelávania žiakov a študentov základných, stredných a vysokých škôl. Cieľom je tiež podporiť využívanie rôznych interaktívnych nástrojov na efektívne učenie, taktiež poskytnúť priestor na vzdelávanie učiteľov a zdieľanie skúseností navzájom.



Maximálna výška nenávratného finančného príspevku na jeden projekt je 500.000 eur zo zdrojov EÚ. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok je možné v rámci tejto výzvy predkladať do 15. januára 2021.