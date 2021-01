Výzvu slovenských sudcov a advokátov podporila Únia obhajcov ČR

Bratislava 31. januára (TASR) - Únia Obhajcov Českej republiky vyjadrila podporu a stotožňuje sa s výzvou slovenských sudcov, advokátov a príslušníkov iných právnických profesií. Uvádza sa na webovej stránke Únie obhajcov ČR. Výzvu Právnici spolu za právny štát, ktorej signatári vyzývajú na dôsledné zachovávanie princípov právneho štátu v SR, do piatka (29. 1.) podpísalo 380 slovenských advokátov, sudcov, akademikov a príslušníkov iných právnických profesií.



"Už ten počet svedčí o tom, že problémy, na ktoré výzva poukazuje, nie sú banálne. Na obsahu výzvy sa zhodli odborníci, ktorí nepochybne pochádzajú z rôzneho profesijného, ale pravdepodobne aj politického prostredia. Členovia Prezídia Únie obhajcov ČR sledujú dianie na Slovensku a majú istú znalosť momentálnych problémov súvisiacich s niektorými trestnými stíhaniami, ktoré na Slovensku prebiehajú," uvádza sa na stránke Únie obhajcov ČR, na ktorú upozornila TASR sudkyňa Krajského súdu v Bratislave (KS) a členka Súdnej rady Marcela Kosová.



Únia sa stotožňuje s výzvou, pokiaľ je poukazované na aktuálne podmienky väzby v SR, najmä na úpravu dĺžky kolúznej väzby. "Stotožňujeme sa aj s obavami, ktoré výzva vyjadruje voči používaniu výpovede spolupracujúceho svedka ako kľúčového dôkazu. Aj my vnímame ako problém vynášanie informácií z trestných spisov a ich systematické dlhodobé predávanie vybraným médiám," píše sa ďalej na stránke.



"Veľmi nás znepokojuje poukázanie výzvy na to, že súčasná vládna moc zbavuje sudcov ich rozhodovacej imunity za to, ako rozhodli vrátane novozavedeného trestného činu ohýbania práva," vyjadrila svoj názor česká únia.



Podľa únie najsilnejšie pôsobí konštatovanie signatárov, že v SR dochádza k odstraňovaniu princípov právneho štátu. "Nie sme príslušníkmi SR a k niektorým bodom výzvy sa nechceme vyjadrovať. Rovnako ako výzva sama zachovávame úplnú neutralitu vo vzťahu ku konkrétnym trestným stíhaniam. Výzvu ale vnímame ako dôvodnú a v súlade s článkom Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd zaručujúcich slobodu prejavu," píše sa záverom.