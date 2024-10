Výzvu z plánu obnovy na podporu psychiatrických stacionárov predĺžili

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR predlžuje výzvu z prostriedkov z plánu obnovy na podporu psychiatrických stacionárov. Žiadosti o poskytnutie financií možno predkladať do 9. novembra. TASR o tom informovali z komunikačného odboru rezortu s tým, že cieľom výzvy je vybudovanie siete stacionárov so psychosociálnou rehabilitáciou pre deti a dospelých.



"Oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti spojená s ochranou a podporou duševného zdravia je dlhodobo zanedbávaná a podhodnotená. V strednodobých prioritách programového vyhlásenia vlády sme sa zaviazali, že navrhneme riešenia na zvýšenie dostupnosti služieb v tejto oblasti, integrovaný a nadrezortný prístup či prevenciu duševných porúch," skonštatoval minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).



Rezort chce vybudovaním siete stacionárov prispieť k predchádzaniu hospitalizácie, jej skracovaniu s dôrazom na udržanie kvality života, respektíve úplný návrat do spoločnosti, a znižovaniu nezamestnanosti a invalidity. Maximálna výška príspevku je 434.939,70 eura bez DPH.