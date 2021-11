Nicholsonová: Poľský protipotratový zákon nemá čo robiť v 21. storočí

Brusel 11. novembra (TASR) - Viacerí slovenskí europoslanci ocenili a hlasovali za štvrtkovú výzvu Európskeho parlamentu (EP), aby Poľsko zrušilo prísnu legislatívu v oblasti potratov.



Parlament výzvu prijal rok po rozhodnutí poľského ústavného súdu o sprísnení legislatívy upravujúcej prístup k interrupciám a vo svetle tragického úmrtia mladej Poľky, ktorá v septembri v nemocnici doplatila vlastným životom na prísnu protipotratovú legislatívu.



Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) skonštatoval, že europarlament vo štvrtok povedal viacero vecí v súvislosti so situáciou v Poľsku v tejto oblasti, a podľa neho je to dôležitý odkaz nielen pre Poľsko, ale aj pre Slovensko.







"To, čo sa stalo, stojí reálne životy žien, ktoré ešte mohli žiť," upozornil na prípad zo septembra tohto roku, keď 30-ročná Poľka zomrela preto, že lekári pod tlakom zákonov zbytočne dlho čakali, kým najskôr zomrie plod v jej maternici.



Ocenil však výzvu zákonodarného zboru EÚ, podľa ktorej by ostatné členské štáty eurobloku poskytli ženám z Poľska, ktoré nemajú doma prístup k bezpečnej a dostupnej interrupcii, túto starostlivosť zadarmo.



"Je to dôležité v čase a v deň, keď sa na Slovensku hlasovalo o významnom sprísnení interrupcií. Lebo tu nejde len o predĺženie času rozhodovania pre tehotné ženy, ale aj o vytvorenie veľkej právnej neistoty pre lekárov a de facto, nielen de iure, o zákaz interrupcií," uviedol s odkazom na dianie na Slovensku.



Lucia Ďuriš Nicholsonová (nezávislá) upozornila, že poľské ženy musia už viac ako rok trpieť porušovanie svojich práv zo strany vládnej moci. Podľa jej slov je zarážajúce, že napriek nekonečným protestom zo strany inštitúcií EÚ či Rady Európy strana Právo a spravodlivosť (PiS) pokračuje v represívnej politike v oblasti sexuálnych a reprodukčných práv, aj keď je jasné, že tieto reštrikcie sú kontraproduktívne a namiesto zachraňovania životov životy berú, ako dokazuje i tohoročný septembrový prípad mladej mamičky Izabely.



"Podobné nehumánne zákony, ako je ten poľský, nemajú čo robiť v 21. storočí. Je najvyšší čas, aby ultrakonzervatívni inkvizítori a populisti konečne pochopili, že ľudské práva nemôžu byť obmedzované, a to nielen v Poľsku, ale aj u nás na Slovensku," povedala poslankyňa.



