Výzvy pre záujemcov o službu vojaka sa majú povinne medializovať

Bratislava 10. apríla (TASR) - Výzvy pre záujemcov o štátnu službu profesionálneho vojaka by sa mohli povinne zverejňovať v médiách. Výnimku má mať Vojenské spravodajstvo. Ministerstvo obrany (MO) SR to navrhuje v novele zákona o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorá je v medzirezortnom pripomienkovom konaní.



Oznámenia, ktorých cieľom má byť získať potrebný počet záujemcov, by mali obsahovať funkcie, druh štátnej služby, podmienky prijatia do štátnej služby, požadované doklady, termín a miesto na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby. "Ustanovuje sa aj minimálne sedemdňová lehota na podanie žiadosti o prijatie do štátnej služby," priblížilo ministerstvo.



Rezort navrhuje aj ďalšie úpravy v prijímacom konaní občanov do štátnej služby. "Spôsob prijímania občanov do štátnej služby sa mení tak, aby podávanie žiadostí občanov a prijímací proces prebiehali kontinuálne, a súčasne aby služobný úrad nebol obmedzovaný termínmi vyhlásených výberových konaní," načrtol predkladateľ.



Záujemca o štátnu službu by mal byť napríklad vopred informovaný o tom, či sa na funkciu vyžaduje oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami. Uľahčiť by sa malo preukazovanie vzdelania nadobudnutého v cudzine, stačiť by mohla kópia dokladov.



Prijímacie konanie sa má začať podaním žiadosti občana o prijatie do štátnej služby, ktorej súčasťou sú predpísané doklady. Ak občan nepredloží požadované doklady, prijímacie konanie sa nezačne. Novela precizuje tiež proces prijímacieho konania do Vojenského spravodajstva.



Súčasťou navrhovanej úpravy je rozšírenie rozsahu predkladaných dokladov o potvrdenie o dobe zamestnania, ktoré je možné započítať do času trvania štátnej služby vykonávanej v služobnom pomere a s tým súvisiacim priznaním vojenskej hodnosti. Vyžadovať sa bude aj čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu aj napriek tomu, že je vyžadovaný občiansky preukaz.



Služobný úrad by mohol s cieľom zistiť, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať aj informácie o očkovaní profesionálneho vojaka.