Vzácna voda potrebuje sklo a musí byť zaplatená

Príbeh vzácnej vody sa začal pred veľa sto rokmi a odohráva sa v národnom parku TANAP

ZNAČKA KVALITY

MONDE SELECTION

Starý Smokovec 17. júla (OTS) - SLOVENSKO má viac ako 1 500 kvalitných minerálnych prameňov, ale dováža najviac balenej pitnej vody v Európe!Kvalita slovenskej vody je daná charakterom krajiny. Najväčšie bohatstvo prameňov sa nachádza na severovýchodnom Slovensku, v oblasti Popradskej kotliny, Liptova, Turca, Strážovských vrchov, ale tiež v povodí Hrona, v okolí Banskej Bystrice a Zvolena.Ta najkvalitnejšia európska voda však vyviera priamo vo Vysokých Tatrách. TATRANSKÁ MINERÁLKA je výnimočný a vzácny prírodný dar, na ktorý môžeme byť Slováci právom veľmi hrdí.Každá voda je prírodná. Rozdiel medzi kvalitnou a „vyrobenou komerčnou“ vodou je veľký. Tá komerčná je priemyselne vyrábaná v miliónových množstvách a prichádza po masívnej reklame ako „top“ produkt.Často je dovezená zo zahraničia a slovenským vodám sa kvalitou ani len nepriblíži.Slovákom netreba však chodiť ďaleko. Svet znova objavil TATRANSKU MINERÁLKU , ktorá už viac ako 3 storočia poskytuje ľudom pôžitok pri jej konzumácii.TATRANSKÁ MINERÁLKA je prírodný prameň s jedinečným zložením a vlastnosťami, ktoré sú porovnateľné len s tými najlepšími na svete, ak vôbec.Záleží nám na tom, aby sme tento prírodný poklad naplnili a dodali spotrebiteľom v pôvodnom stave a s takými vlastnosťami, aké nám poskytla príroda z čistého prameňa v Tatrách. Môžete ju piť každý deň a celý deň, bez obáv o svoje zdravie. Naopak, pre telo ma mimoriadne harmonizujúce účinky.- Udržiavanie výveru je náročné a vyžaduje osobitý prístup, tzn. extra prácnosť, čas, intenzitu kontroly, skúsenosti a značné náklady.- Vyvinuli sme systém, ktorý nám umožňuje zachovať čistotu a kvalitu vody počas „transportu“ do plničky. Toto tatranské riešenie nemá obdobu, je mimoriadne účinne a dotvára mozaiku výnimočnej kvality minerálky.- Vyžaduje si to našu intenzívnu starostlivosť a dôkladnú kontrolu.- Spôsob on-line plnenia minerálnej vody je úplne výnimočný, keďže vodu pred plnením neskladujeme a nezadržiavame.- Vodu neupravujeme, nedosycujeme! Pri plnení pretečie cez povinný pieskový filter, v ktorom sa zachytí časť železa. TATRANSKÁ MINERÁLKA vo fľaši má prakticky rovnaké vlastnosti a identický obsah prírodného oxidu uhličitého(CO2) ako pri prameni.- Sklo - žiadny iný obal nemá také skvelé vlastnosti. Sklo je prírodný a neutrálny materiál, ktorý chráni a zachová vzácny obsah. Používame najkvalitnejšie sklo.- Fľaše s obsahom 0,7L a 0,33L sú zámerne nevratné a 100% recyklovateľné.- Plnenie je moderné a automatické, balenie a kontrola sú manufaktúra.- Kartónové obaly, hliníkové uzávery sú 100% recyklovateľné. Celý proces výroby a všetky komponenty výrobkov pochádzajú od slovenských výrobcov. TATRANSKÁ MINERÁLKA je distribuovaná prevažne do zariadení segmentu HORECA (hotely, reštaurácie, kaviarne..).- Predáva sa v kartónovom balení 6x 0,7L a 12x 0,33L.- Výrobca TANAWA, s.r.o. predáva výrobky registrovaným odberateľom, cez https://moja.tatranska.sk/customer_register- Plnička sa nachádza na exponovanom horskom území obce Starý Smokovec, kde je doprava mimoriadne náročná a distribúcia extra komplikovaná.- Napriek krátkej dobe od opätovného návratu na trh (po cca 55 rokoch), TATRANSKÁ MINERÁLKA zaujala a dosiahla významné medzinárodné ocenenie.Toto potravinárske ocenenie Značka kvality 2. stupňa je najvyššie možné ocenenie dosiahnuté na Slovensku v roku 2020. Potvrdzuje, že výrobok pochádza zo Slovenska a zároveň aj zdôrazňuje kvalitu procesu výroby a najvyššiu akosť tovaru. Udelené ocenenie je pre nás dôležité, pretože zameriavame na slovenský trh.Vysoko prestížne medzinárodné ocenenie GOLD QUALITY AWARD 2020 sme získali na obdobie troch rokov. Je to pečať mimoriadnej kvality minerálnej vody vo svetovom formáte. Na základe dôkladných analýz, testov a odborných hodnotení svetových kapacít a odborníkov, bola TATRANSKÁ MINERÁLKA takto nezávisle ohodnotená a zaradená medzi top kvalitné svetové produkty.MONDE SELECTION je vážený a medzinárodne uznávaný odborný inštitút, ktorý hodnotí a oceňuje vybrané druhy potravín z celého sveta už od roku 1961.