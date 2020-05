Vzdelávací projekt Dokument na kolesách začína v online podobe

Bratislava 18. mája (TASR) - Filmom Skutok sa stal Barbory Berezňákovej štartuje v pondelok celoročný vzdelávací projekt Dokument na kolesách. Minulé roky sa realizoval prostredníctvom premietaní priamo na stredných školách, teraz sa začne v online podobe. "Študenti tak nemusia čakať do otvorenia škôl, ale môžu film a otázky, ktoré vzbudzuje, riešiť so svojimi pedagógmi už teraz zo svojich domovov," TASR o tom informovala Alexandra Gojdičová, PR manažérka streamovacej spoločnosti DAFilms.sk. Tá sa rozhodla edukačný projekt sprostredkovať nielen študentom, ale aj diváckej verejnosti.



Programový špeciál sprístupní aj ďalšie tituly, ktoré po minulé roky prešli strednými školami. Súčasťou kolekcie sú okrem snímky Skutok sa stal, ktorá ponúka pohľad a mapovanie slovenskej minulosti cez konkrétny príklad najväčšej spoločenskej kauzy 90. rokov - únosu syna prezidenta Kováča a prostredníctvom príbehu troch kamarátov - Oskara Fegyveresa, Róberta Remiáša a Petra Tótha, aj najúspešnejšie tituly z dokumentárneho cyklu Biele vrany a hrdinovia medzi nami. Na školách najviac zarezonoval film Dominika Jursu Na hranici o "odleve mozgov" do zahraničia. Dokument Jany Bučky Biomasaker rozkrýva politické a finančné machinácie, zodpovedné za alarmujúci úbytok lesov na Slovenku. Film Barbory Sliepkovej Xenofóbia otvára otázku, kde sa v slovenskej spoločnosti berie strach z cudzincov. Pád komunizmu a divoké 90. roky sprístupňujú dokumenty Mečiar Terezy Nvotovej a Spýtaj sa vašich 89 Barbory Berezňákovej.



Projekt Dokument na kolesách vznikol v roku 2016 ako spontánna iniciatíva študentov a pedagógov Filmovej a televíznej fakulty Vysokej školy múzických umení (FTF VŠMU) v Bratislave s úmyslom dostať autorskú dokumentárnu tvorbu absolventov a mladých tvorcov k divákovi. Hlavným cieľom projektu, ktorý sa orientuje na stredoškolskú mládež, je predstaviť dokumentárny film ako atraktívny nástroj na rozvoj kritického myslenia. "Študentom stredných škôl ukazujeme výnimočné autorské filmy o problémoch, ktoré sa ich bytostne dotýkajú," hovorí Adam Straka, koordinátor projektu. Počas jeho trvania organizátori zrealizovalo vyše 100 lektorských projekcií na stredných školách po celom Slovensku za prítomnosti lektorov, hostí a autorov. "Záujem zo strany škôl aj v tomto školskom roku rastie," zdôvodnila Gojdičová rozhodnutie o dočasnej verzii e-learningu, ktorá má oživiť domáce vyučovanie.



Filmy programového špeciálu Dokument na kolesách majú diváci možnosť vidieť online na DAFilms.sk v dňoch od 18. mája do 31. mája. Väčšina filmov je dostupná zdarma po bezplatnej registrácii.