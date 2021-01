Vzdelávacie videá Khan Academy budú dostupné aj v slovenčine

Bratislava 14. januára (TASR) – Vzdelávacie videá Khan Academy budú onedlho dostupné aj v slovenskom jazyku. Finančnú podporu na preklad videí do slovenčiny schválil na konci roka 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS). TASR o tom informovala Veronika Pavlíková Klindová z Teach for Slovakia.



„Sme veľmi radi, že sa nám podarilo získať dotáciu na 600 videí od ministerstva školstva. Začíname lokalizáciou matematiky a kurzov osobného rozvoja, tiež aj v oblasti kariéry a financií,“ povedal Peter Rášo, ambasádor Teach For Slovakia, ktorý zastrešuje projekt lokalizácie Khanovej školy pre slovenských žiakov v spolupráci s Inštitútom pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C.



„Chceme vytvoriť videá v slovenčine, dostupné pre všetkých, všade a zadarmo. Ja ako žiak som často strácal pozornosť. Stačilo sa na chvíľu pozrieť von z okna, nezachytil som vysvetlenie a už som sa celú hodinu nezapojil, iba odpisoval z tabule. Vtedy by mi veľmi pomohlo, keby som mal možnosť si výklad ešte raz pozrieť, aby som ho lepšie pochopil. Navyše nie každému dieťaťu môže pomôcť rodič alebo starší súrodenec. Postupne sa rozbiehame a hľadáme podporu,“ doplnil Rášo. Videá chcú prekladom do slovenského jazyka sprístupniť aj pre tých, ktorí po anglicky nevedia.



Vzdelávací a motivačný potenciál videí Khanovej školy potvrdili podľa Teach for Slovakia viaceré výskumy, na ktorých sa zúčastnili učitelia aj žiaci. Používanie matematických výkladových videí Khanovej školy počas vyučovania v kombinácii s cvičeniami zlepšilo výsledky žiakov v testovaní, pomohlo žiakom odbúrať stres z matematiky a zvýšilo ich sebadôveru pri riešení matematických úloh.