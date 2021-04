Vzdelávacie videá pomáhajú rodičom detí so znevýhodnením

Bratislava 24. apríla (TASR) - Vzdelávacie videá sa stali novou formou podpory pre rodičov detí so zdravotným znevýhodnením. Nezisková organizácia Raná starostlivosť videami pomáhala najskôr rodinám s deťmi so zrakovým a viacnásobným znevýhodnením. V súčasnosti sú už videá verejne dostupné. Informovala o tom Zuzana Krchňavá, riaditeľka organizácie Raná starostlivosť.



K myšlienke vzniku videí viedla dlhotrvajúca pandémia. "Pandémia koronavírusu nám otvorila nové otázky, ako podporovať rodiny, do ktorých sa narodí dieťatko so znevýhodnením. Počas prvej vlny pandémie bola naša služba v teréne obmedzená. Preto sme začali vyrábať krátke videá s tipmi pre rodičov," vysvetlila Krchňavá.



Vo videách sa snažia odborníci odpovedať na otázky ohľadom vývinu dieťaťa. "Vďaka metóde videotréning interakcií, ktorú v rodinách využívame, sme zistili, že pre rodičov je efektívnejšie, keď vidia, čo sa im vo vzťahu s dieťaťom deje, ako keď dostávajú rady od iných," vysvetlila psychologička Andrea Ladecká. Krátke tutoriály sa venujú intuitívnemu rodičovstvu a jeho významu u detí so zdravotným znevýhodnením. Ďalšie video hovorí napríklad o tom, ako je možné dieťaťu pomôcť porozumieť a zvládať jeho emócie.



„Chceme rodičom názorne ukázať, ako sprístupniť podnety z okolitého sveta aj deťom, ktoré nevidia ako ich rovesníci. Bežné, spontánne učenie, keď vidiace deti napodobnia to, čo vidia u dospelých, u nevidiacich detí nefunguje. Preto potrebujú podporu," uviedla tyflopédka Halka Tytykalová.



Podľa Krchňavej v súčasnosti sú už náučné videá sprístupnené širokej verejnosti.