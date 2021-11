Vzdelávanie pedagógov budú realizovať učitelia a riaditelia z praxe

Bratislava 2. novembra (TASR) - Vzdelávanie učiteľov čakajú zmeny. Po novom ho budú realizovať samotní učitelia a riaditelia z praxe v regionálnych centrách. Vzdelávanie ďalej budú môcť oficiálne poskytovať aj mimovládne subjekty, zavádza sa tiež dotácia na vzdelávanie učiteľov a podporuje sa šírenie inovatívnych učebných metód. TASR o tom informovali z ministerstva školstva s tým, že v pláne obnovy je na vzdelávanie učiteľov vyčlenených vyše 50 miliónov eur.



Minister školstva Branislav Gröhling (SaS) tvrdí, že sa vzdelávanie učiteľov dlhodobo zanedbávalo, je však nevyhnuté pre reformy. "Práve s reformou obsahu vzdelávania vzniká priestor na zlepšenie vzdelávania učiteľov a na to, aby sme sa zamerali na inovatívne a moderné prístupy k výučbe. Preto vo vzdelávaní učiteľov zavádzame niekoľko zmien," skonštatoval.



Najzásadnejšou zmenou má byť podľa rezortu školstva to, že vzdelávanie pedagógov nebudú mať na starosti úradníci, ale samotní učitelia. "Už teraz postupne vznikajú centrá, v ktorých pôsobia. Sú to skúsení učitelia a riaditelia z praxe a tí odovzdávajú svoje skúsenosť ďalej a sú mentormi pre svojich kolegov," vysvetlil minister s tým, že postupne vzniká 40 regionálnych centier.



Vzdelávanie učiteľov otvára ministerstvo aj pre neštátnych poskytovateľov. Doteraz aj mimovládne organizácie či občianske združenia robili podľa Gröhlinga kvalitné kurzy, ale tie neboli z pohľadu ministerstva uznávané. "Po novom budú aj tieto kurzy či školenia oficiálne uznané," ozrejmil. Zavádza sa tiež možnosť dotácií na vzdelávanie. Tento rok rezort prepláca dva typy vzdelávania. Konkrétne rozširujúce štúdium, čo je napríklad štúdium pre učiteľov, ktorí učia dva predmety a pridávajú si tretí predmet, a doplňujúce pedagogické štúdium, ktoré je určené pre pedagógov, ktorí vyučujú na školách, ale nemajú pedagogické vzdelanie a doplňujú si ho.



Jednou zo zmien je aj systémová podpora inovácií vo výučbe. Inovatívne učebné metódy sa budú šíriť prostredníctvom regionálnych centier aj prostredníctvom ostatných poskytovateľov vzdelávania. Všetky budú zhrnuté v takzvanom katalógu inovácií.