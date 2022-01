Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov zo škôl pokračuje

Bratislava 21. januára (TASR) – Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov zo základných a stredných škôl, ktoré sú zapojené do národných projektov IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie a edIT, pokračuje aj v týchto dňoch. Informuje o tom na svojom webe Centrum vedecko-technických informácií (CVTI) SR.



Od 14. februára začína ďalšia časť inovačného vzdelávania školských digitálnych koordinátorov, do ktorého sa môžu zapojiť základné a stredné školy z celého Slovenska.



Vzdelávanie školských digitálnych koordinátorov začalo už v školskom roku 2020/2021 v rámci národného projektu IT Akadémia, pričom ho absolvovalo 278 učiteľov a riaditeľov zo 165 základných a stredných škôl. "V školskom roku 2021/2022 sa do vzdelávania zapojilo 379 frekventantov z 337 škôl, z toho 225 frekventantov zo škôl zapojených do projektov edIT 1 a edIT 2. Vzdelávanie skončilo v decembri 2021, do 31. januára 2022 prebiehajú obhajoby záverečných prezentácií," spresnila Mária Babinčáková, garantka projektu pre vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.



Výstupom zo vzdelávania školských digitálnych koordinátorov sú akčné plány digitálnej transformácie danej školy na najbližšie tri roky. Okrem webinárov a online konzultácií sa začali aj workshopy priamo v školách.



Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a informačno-komunikačné technológie.