Vznik záchranných zborov na vodných plochách rezort vnútra nepodporí

Kvakovce/Bratislava 1. októbra (TASR) – Vznik dobrovoľných vodných záchranných zborov, ktoré by na vodných nádržiach slúžiacich i na rekreačné účely dohliadali na bezpečnosť rekreantov, ministerstvo vnútra zatiaľ nepodporí. Pre TASR to potvrdil vedúci oddelenia vzťahov s médiami z kancelárie ministra vnútra Petar Lazarov v reakcii na iniciatívu starostov obcí z okolia vodnej nádrže Domaša.



Zriadiť dobrovoľný vodný záchranný zbor navrhol v liste adresovanom ministrovi vnútra v mene starostov z obcí v okolí vodnej nádrže Domaša, ale i ďalších združených do neformálneho zoskupenia Slovenské moria starosta obce Kvakovce v okrese Vranov nad Topľou Radovan Kapraľ. "V zimných strediskách funguje Horská záchranná služba, ale letné strediská pri vodných nádržiach, ako sú Veľká Domaša, Zemplínska šírava, Oravská priehrada a Liptovská Mara takýto ucelený záchranný systém nemajú," uviedol s tým, že takýto stav je "dlhodobo neudržateľný". Prezentoval preto myšlienku, aby ministerstvo vnútra podporilo vznik vodných záchranárov podobne, ako je to v prípade dobrovoľných hasičov. Malo by ísť o pomoc finančnú a tiež materiálne zabezpečenie. "Obce, ktoré by dostali dotáciu na vybudovanie zázemia pre záchranný systém a boli im poskytnuté záchranné pomôcky, by sa zaviazali, že počas letnej turistickej sezóny budú prevádzkovať dobrovoľný vodný záchranný zbor," predstavil riešenie.



"V súčasnosti nie je možné vyhovieť požiadavkám v takom rozsahu aj s ohľadom na personálne, technické a finančné kapacity rezortu vnútra," reagoval na návrh Lazarov.



Ako pre TASR potvrdil hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák, v minulosti vodná záchranná služba existovala. "Tieto zbory fungovali tam, kde bola samosprávami zriadená pláž, o ktorú sa samosprávy aj starali," uviedol.