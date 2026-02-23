< sekcia Slovensko
Vzniká platforma pre deti z náhradnej starostlivosti
Úrad komisára pre deti v rámci svojej pôsobnosti inicioval proces vytvorenia Parlamentu detí a mládeže z náhradnej starostlivosti pod pracovným názvom „domovácky parlament“.
Autor TASR
Bratislava 23. februára (TASR) - Úrad komisára pre deti (ÚKPD) v rámci svojej pôsobnosti v oblasti podpory participácie detí inicioval proces vytvorenia Parlamentu detí a mládeže z náhradnej starostlivosti pod pracovným názvom „domovácky parlament“. Cieľom tejto platformy je systematicky zapojiť deti a mladých ľudí vyrastajúcich v náhradnej starostlivosti do dialógu o témach, ktoré sa bezprostredne dotýkajú ich života a budúcnosti. TASR o tom informovala Iveta Adamová z ÚKPD.
Priblížila, že na dvojdňovom pracovnom stretnutí s deťmi z centier pre deti a rodiny bol ustanovený prípravný výbor tejto platformy, ktorý začal organizačné a obsahové kroky smerujúce k jej oficiálnemu konštituovaniu. Parlament má slúžiť ako priestor na formulovanie podnetov a odporúčaní v oblasti práv detí, fungovania systému náhradnej starostlivosti a podpory mladých ľudí pri prechode do samostatného života po jej ukončení.
„Po mnohoročných skúsenostiach s deťmi v náhradnej starostlivosti viem, že mladí dospelí vedia významne prispieť k pozitívnym zmenám v systéme. Našou úlohou je ich podpora, aby sa bez strachu z budúcnosti stali plnohodnotnými členmi spoločnosti,“ uviedol komisár pre deti Jozef Mikloško.
Predsedníčkou prípravného výboru sa stala Lea Matiščíková. Samotná iniciatíva je súčasťou dlhodobého úsilia úradu detského komisára systematicky posilňovať participáciu detí ako jeden zo základných pilierov svojej činnosti. Platforma „domovácky parlament“ je pripravovaná v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, Fórom riaditeľov a zamestnancov centier pre deti a rodiny a organizáciou Úsmev ako dar.
