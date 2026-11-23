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Vznikajúca strana Rešpekt - Národný stred predstavila svoje priority
Medzi hlavné ciele strany patrí zavedenie účinnejších mechanizmov osobnej a majetkovej zodpovednosti politikov za riadenie štátu.
Autor TASR
Bratislava 23. novembra (TASR) - Vznikajúca politická strana Rešpekt - Národný stred predstavila svoje programové priority. Chce skĺbiť tradične ľavicové témy ako sociálna spravodlivosť a solidarita s pravicovými politikami zameranými na osobnú zodpovednosť či podporu podnikania. Strana o tom informovala v tlačovej správe.
Medzi hlavné ciele strany patrí zavedenie účinnejších mechanizmov osobnej a majetkovej zodpovednosti politikov za riadenie štátu. Venovať sa plánuje aj zdravotníctvu, ekonomike a životnej úrovni. „Nechceme ľuďom vysvetľovať, prečo sa niečo nedá. Chceme hľadať riešenia, ktoré budú ekonomicky udržateľné a zároveň sociálne spravodlivé. Štát musí vytvárať podmienky, aby sa ľuďom na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať, zakladať rodiny a plánovať svoju budúcnosť,“ uviedol zakladateľ strany Štefan Sivák.
Prípravný výbor strany podľa neho pokračuje v zbere podpisov. Súčasne buduje organizačné štruktúry a pripravuje odborný program. Aktuálne má mať pre vznik strany vyzbieraných viac ako 9000 podpisov. Na registráciu ich potrebuje aspoň 10.000.
Medzi hlavné ciele strany patrí zavedenie účinnejších mechanizmov osobnej a majetkovej zodpovednosti politikov za riadenie štátu. Venovať sa plánuje aj zdravotníctvu, ekonomike a životnej úrovni. „Nechceme ľuďom vysvetľovať, prečo sa niečo nedá. Chceme hľadať riešenia, ktoré budú ekonomicky udržateľné a zároveň sociálne spravodlivé. Štát musí vytvárať podmienky, aby sa ľuďom na Slovensku oplatilo pracovať, podnikať, zakladať rodiny a plánovať svoju budúcnosť,“ uviedol zakladateľ strany Štefan Sivák.
Prípravný výbor strany podľa neho pokračuje v zbere podpisov. Súčasne buduje organizačné štruktúry a pripravuje odborný program. Aktuálne má mať pre vznik strany vyzbieraných viac ako 9000 podpisov. Na registráciu ich potrebuje aspoň 10.000.