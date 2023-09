Vznikajúcu modelovú školu vo Zvolene navštívil minister školstva

Zvolen 4. septembra (TASR) - Základnú školu na Jilemnického ulici vo Zvolene, ktorá sa od budúceho školského roku stane modelovou v inovatívnych metódach vyučovania, navštívil v pondelok pri príležitosti začiatku nového školského roku minister školstva Daniel Bútora. Cieľom tohto unikátneho projektu, ktorý už škola začína postupne realizovať, je priniesť vyššiu kvalitu do verejného školstva.



Podľa Bútoru ide o spôsob vyučovania, ktorý čaká na Slovensku všetkých. "Slovensko je rozdelenou krajinou a my musíme hľadať spôsoby, ako túto krajinu stmeľovať," uviedol. Táto škola by preto mala poskytovať rovnosť príležitostí aj pre deti, ktoré vyrastajú v generačnej chudobe.



Školu totiž navštevuje asi 200 žiakov, z toho viac ako 30 percent tvoria deti z marginalizovaných rómskych komunít, žijúcich vo zvolenskej časti pod Pustým hradom a Unionka. "Títo žiaci sem prichádzajú z horšej štartovacej čiary, a preto musia dostať iný spôsob podpory. Škola preto musí začať spolupracovať aj s inými organizáciami, aby hľadali spôsoby, aby deti neskončili v tej najhoršej časti sociálneho spektra," uviedol minister.



"Týmto projektom chceme ukázať, že vzdelávať deti z rôznych sociálnych vrstiev, z vylúčených komunít, nemusí byť niečo, z čoho majú mať rodičia strach. Práve naopak, chceme ukázať, že ak škola a učitelia dostanú dobrú podporu a podmienky, tak aj výsledky detí môžu byť dobré," priblížil Juraj Hipš z Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica, ktorá sa na budúci rok stane zriaďovateľom školy. Táto škola sa podľa neho stane komunitou, kde sa budú stretávať nielen žiaci a učitelia, ale aj rodičia.



Podľa riaditeľky Anny Cúttovej škole pri takomto sociálnom rozložení žiakov chýbala práve prepojenosť viacerých organizácií, ktoré by mohli pracovať najmä s rodinami detí zo sociálne odkázaného prostredia.