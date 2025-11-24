< sekcia Slovensko
Vznikla komisia pre hodnotenie najlepšieho záujmu dieťaťa
Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo v piatok 21. novembra na pôde PraF UK.
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Výskumom práv dieťaťa a otázkami implementácie Dohovoru o právach dieťaťa v slovenských podmienkach sa má zaoberať Komisia pre hodnotenie najlepšieho záujmu dieťaťa. Vznikla v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave. Informovali o tom z Úradu komisára pre deti (ÚKPD).
„Medzi jej činnosti bude patriť prijímať stanoviská a závery na základe svojich výskumných aktivít v oblasti práv dieťaťa pre odbornú verejnosť a poskytovať vedecké a odborné podklady komisárovi pre deti v súlade s jeho činnosťou,“ priblížil úrad. Členmi expertnej skupiny sa stali zástupcovia fakulty a ÚKPD.
Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo v piatok 21. novembra na pôde PraF UK. Okrem členov expertnej skupiny sa na ňom zúčastnili aj dekan fakulty Eduard Burda, komisár pre deti Jozef Mikloško a prodekanka fakulty pre spoluprácu s odbornou verejnosťou a ďalšie vzdelávanie Laura Fotopulosova. „Týmto krokom sa prehlbuje spolupráca akademického prostredia a Úradu komisára pre deti s cieľom systematicky podporovať odborné a vedecké poznanie v oblasti práv dieťaťa na Slovensku,“ podotkol úrad.
„Medzi jej činnosti bude patriť prijímať stanoviská a závery na základe svojich výskumných aktivít v oblasti práv dieťaťa pre odbornú verejnosť a poskytovať vedecké a odborné podklady komisárovi pre deti v súlade s jeho činnosťou,“ priblížil úrad. Členmi expertnej skupiny sa stali zástupcovia fakulty a ÚKPD.
Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo v piatok 21. novembra na pôde PraF UK. Okrem členov expertnej skupiny sa na ňom zúčastnili aj dekan fakulty Eduard Burda, komisár pre deti Jozef Mikloško a prodekanka fakulty pre spoluprácu s odbornou verejnosťou a ďalšie vzdelávanie Laura Fotopulosova. „Týmto krokom sa prehlbuje spolupráca akademického prostredia a Úradu komisára pre deti s cieľom systematicky podporovať odborné a vedecké poznanie v oblasti práv dieťaťa na Slovensku,“ podotkol úrad.