Vznikla komisia pre hodnotenie najlepšieho záujmu dieťaťa

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo v piatok 21. novembra na pôde PraF UK.

Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Výskumom práv dieťaťa a otázkami implementácie Dohovoru o právach dieťaťa v slovenských podmienkach sa má zaoberať Komisia pre hodnotenie najlepšieho záujmu dieťaťa. Vznikla v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave. Informovali o tom z Úradu komisára pre deti (ÚKPD).

„Medzi jej činnosti bude patriť prijímať stanoviská a závery na základe svojich výskumných aktivít v oblasti práv dieťaťa pre odbornú verejnosť a poskytovať vedecké a odborné podklady komisárovi pre deti v súlade s jeho činnosťou,“ priblížil úrad. Členmi expertnej skupiny sa stali zástupcovia fakulty a ÚKPD.

Prvé zasadnutie komisie sa uskutočnilo v piatok 21. novembra na pôde PraF UK. Okrem členov expertnej skupiny sa na ňom zúčastnili aj dekan fakulty Eduard Burda, komisár pre deti Jozef Mikloško a prodekanka fakulty pre spoluprácu s odbornou verejnosťou a ďalšie vzdelávanie Laura Fotopulosova. „Týmto krokom sa prehlbuje spolupráca akademického prostredia a Úradu komisára pre deti s cieľom systematicky podporovať odborné a vedecké poznanie v oblasti práv dieťaťa na Slovensku,“ podotkol úrad.
