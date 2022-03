Vzniknúť má koordinačná skupina pre vykonávanie medzinárodných sankcií

Bratislava 23. marca (TASR) – Ústredná koordinačná skupina pre vykonávanie medzinárodných sankcií má napomôcť k efektívnemu vykonávaniu reštriktívnych opatrení, ktoré prijala EÚ v nadväznosti na situáciu na Ukrajine. Jej vznik odobrila vláda na stredajšom rokovaní.



Koordinačná skupina má dočasne zabezpečovať úlohy koordinačného orgánu pre výkon medzinárodných sankcií. Nahradiť má doterajšiu neformálnu medzirezortnú koordinačnú platformu.



"Iniciatívne sme zriadili koordinačnú skupinu, v rámci ktorej sú jednotliví členovia vlády, ale aj ďalšie štátne orgány a ústredné orgány štátnej správy, aby sme zmapovali, či sú tieto sankcie dôsledne vykonávané," priblížila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Chce, aby do budúcnosti vznikol riadny koordinačný orgán.



"Získané poznatky by sa mali sekundárne využiť pri príprave návrhu revidovaného mechanizmu vykonávania medzinárodných sankcií všeobecne, vrátane určenia orgánu (orgánov) pre koordináciu vykonávania vykonávaním medzinárodných sankcií, ktorý v SR súčasnosti absentuje," vysvetľuje Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, ktoré je predkladateľom návrhu.



Prijatý materiál zároveň ukladá všetkým rezortom povinnosť analyzovať rozsah povinností vyplývajúcich z reštriktívnych opatrení v súvislosti s konfliktom na Ukrajine. Tiež prijať návrhy za účelom odstránenia nedostatkov, ktoré bránia ich efektívnemu vykonávaniu.



Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok (nominant SaS) priblížil, že prípadné zabavenie majetku, resp. zmrazenie finančných aktív osôb na sankčnom zozname budú mať na území SR v kompetencii orgány, ktoré by vykonali zabavenie majetku v prípade rozhodnutia slovenských súdov.



Pripomenul, že sankcie prijaté EÚ a ich vykonateľnosť je záväzná pre všetky členské štáty. "Ústredný koordinačný orgán má dohliadať na efektívnu vykonateľnosť sankcií. Niet ale sporu, že slovenské orgány konajú a majú právnu oporu konať v prípade, ak sa ukáže, že niekto zo sankcionovaných osôb niečo na Slovensku vlastní," dodal šéf slovenskej diplomacie.