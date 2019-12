Vzťah medzi rodičmi a deťmi môže podporiť videotréning interakcií

Bratislava 21. decembra (TASR) - Rodičom, ktorí majú pocit, že sa pri výchove detí ocitli v slepej uličke a že ich vzájomná komunikácia viazne, môže pomôcť videotréning interakcií (VTI). Možno ho využiť aj u detí, ktoré majú problémy s jedlom či spánkom, alebo pri problematických vzťahoch medzi žiakmi a učiteľmi. V tlačovej správe to uviedla nezisková organizácia Raná starostlivosť, ktorá na Slovensku rozvíja metódu videotréningu.



"Cieľom videotréningu je nájsť, aktivovať a rozvíjať konštruktívnu a naladenú interakciu pre vytváranie a rozvíjanie vzťahu a pre podporu vývinu dieťaťa," tvrdia predstavitelia Ranej starostlivosti. Videotréning má podnietiť pokrok v rodine, škole aj na pracovisku a pomôcť ľuďom využiť ich vlastnú kapacitu a potenciál.



Spolu deväť poradkýň sa momentálne vzdeláva v druhom stupni dlhodobého výcviku vo videotréningu interakcií, ktorý realizuje Raná starostlivosť. Každá z nich bude za rok pracovať aspoň so šiestimi rodinami a pritom používať pomáhajúcu kameru.



"Videotréner sa s rodinou stretáva dvakrát až trikrát za mesiac a návštevy sa realizujú v cykloch. Každý cyklus sa skladá z dvoch stretnutí – prvé je natáčanie bežnej situácie a druhé je zamerané na reflektujúci rozhovor s klientom nad nahrávkami z prvého stretnutia," povedala poradkyňa Ranej starostlivosti Miroslava Ďurajková, ktorá je koordinátorkou projektu Videotréning interakcií 2. Videotréneri vo výcviku konzultujú tento rozhovor aj nahrávky na supervízii s lektorkou, ktorá ich im poskytuje spätnú väzbu na ich postup v práci s rodinou. Každá poradkyňa strávi v teréne počas výcviku minimálne 100 hodín.



"Videotréning interakcií je možnosťou, ako podporiť najbližšie vzťahy v ranom veku, ktorých kvalita má pre deti celoživotný význam. Taktiež je cestou pre rodičov, ako objaviť v sebe prirodzené rodičovské schopnosti," konštatuje jedna z poradkýň vo výcviku Andrea Ladecká.



Základnými hodnotami VTI sú podľa Petry Hlavatej z Ranej starostlivosti dôvera, rešpekt, nádej a vzťah. "Pri práci rešpektujeme a tešíme sa z toho, čo sa darí klientom a staviame na týchto silných stránkach. Dávame silný dôraz na prirodzené prostredie klienta a VTI vnímame ako účinného pomocníka na podporu vzťahu rodič-dieťa a celkových vzťahov v rodine," uvažuje Hlavatá.



Dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom je podľa poradkýň základom pre napredovanie v akejkoľvek inej oblasti života dieťaťa. "Chceme rodičom dopriať objavovanie vlastných zdrojov a konštruktívnych riešení každodenne zažívaných problémov. Aby sa deti aj rodičia mohli radovať zo spoločne strávených chvíľ," uzatvára Ďurajková. V Ranej starostlivosti by v najbližších rokoch chceli zriadiť aj samostatné centrum špecializujúce sa na túto metódu pomoci.