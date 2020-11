VZZS: Slovensku hrozí v budúcnosti nedostatok pilotov vrtuľníkov

Bratislava 26. novembra (TASR) - Slovensku hrozí v blízkej budúcnosti akútny nedostatok pilotov vrtuľníkov. Tvrdí to hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Zuzana Hopjaková. TASR o tom informoval hovorca Slovak Training Academy (STA) Dušan Tokarčík.



Povolanie pilota vrtuľníka je podľa Hopjakovej špecifickou profesiou a celoživotným poslaním. Vyžaduje si nielen osobnostné predpoklady, ale aj komplexné štúdium a neustály tréning.



„Nedostatok kvalifikovaných pilotov vrtuľníkov je v súčasnosti realita mnohých vrtuľníkových leteckých spoločností. Podobne to vnímame aj my, stále však disponujeme dostatočným počtom pilotov, ktorí dokážu pokryť súčasné potreby VZZS,“ skonštatovala Hopjaková.



Špecifikom pilotov záchranárskych vrtuľníkov je požiadavka na ich mimoriadnu skúsenosť. Podľa vyhlášky Európskej komisie musia mať nalietaných minimálne 1000 letových hodín. „Kým sa pilot stane profesionálom, trvá to približne dva - tri roky. Aj vtedy má však nalietaných maximálne 200 letových hodín,“ priblížil pilot a inštruktor František Zsoldos zo súkromného výcvikového strediska STA. Ako dodal, pilotov je skutočne málo. Výcvik je drahý a skúsenosti sa dajú zadarmo nazbierať iba v armáde alebo v letke Ministerstva vnútra SR.



Na Slovensku je podľa štatistík Dopravného úradu približne 100 aktívnych pilotov vrtuľníkov. Ako však informoval Tokarčík, mnohí z nich sa blížia k dôchodkovému veku.