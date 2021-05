Vo Vysokých Tatrách zahynul mladý lyžiar

Vysoké Tatry 26. mája (TASR) – Vo Vysokých Tatrách došlo v stredu k tragédii. O život tam prišiel asi 30-ročný lyžiar, ktorý padal dole strmým terénom približne 400 metrov. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS) Zuzana Hopjaková.



Ako opísala, posádka záchranárskeho vrtuľníka na svojej základni v Poprade prijala v stredu dopoludnia požiadavku o súčinnosť pri záchrannej akcii vo Vysokých Tatrách. V Starom Smokovci sa na palubu vrtuľníka pridali aj dvaja členovia Horskej záchrannej služby. Vrtuľník následne nabral smer k severnej stene Gerlachovského štítu, odkiaľ volal svedok o pomoc pre kamaráta.



„Z paluby sa záchranárom podarilo lokalizovať lyžiara, ktorý pri zlyžovaní pravdepodobne spadol a padal dole strmým terénom približne 400 metrov. Obaja horskí záchranári boli na miesto vysadení pomocou lanovej techniky,“ ozrejmila hovorkyňa. Ako dodala, muž pádom utrpel zranenia nezlučiteľné so životom a záchranári mu už preto nedokázali pomôcť.



Podľa slov Hopjakovej počas návratu na svoju základňu prijala posádka ďalšie volanie o pomoc z vysokohorského terénu. Tentokrát išlo o francúzskeho turistu, ktorý si pádom v oblasti Žabích plies vážne poranil dolnú končatinu. „Pilot vrtuľníka pristál priamo v teréne. Lekár mu zranenie ošetril a podal potrebnú liečbu. Po preložení na palubu bol letecky prevezený do Starého Smokovca, kde bol odovzdaný do starostlivosti posádky rýchlej zdravotnej pomoci,“ doplnila hovorkyňa.