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Web rezortu obrany odpojili v októbri pre kybernetické riziko
Ozbrojené sily, ktoré zabezpečujú prevádzku webových sídiel ministerstva, pristúpili k odpojeniu prostredníctvom 6. spojovacieho pluku s cieľom zabrániť strate informácií.
Autor TASR
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Bratislava 9. novembra (TASR) - Ozbrojené sily (OS) SR odpojili 21. októbra webové sídlo Ministerstva obrany (MO) SR od internetu pre kybernetické bezpečnostné riziko. Reagovali tak na varovanie Národného centra kybernetickej bezpečnosti pred dvoma kritickými zraniteľnosťami v programovacom jazyku PHP. TASR o tom informoval hovorca OS SR Štefan Zemanovič v reakcii na medializované informácie o vymazaní databázy objednávok a faktúr rezortu obrany.
Ozbrojené sily, ktoré zabezpečujú prevádzku webových sídiel ministerstva, pristúpili k odpojeniu prostredníctvom 6. spojovacieho pluku s cieľom zabrániť strate informácií. Zároveň pracujú na aktualizácii stránky, aby spĺňala bezpečnostné požiadavky a neobsahovala zastaraný zdrojový kód predstavujúci kybernetické riziko.
„Aktualizovaný web, ktorý spĺňa tieto podmienky, sa v súčasnosti podrobuje penetračným testom,“ uviedol Zemanovič. Po získaní stanoviska potvrdzujúceho jeho bezpečnosť bude podľa neho stránka opäť sprístupnená v plnom rozsahu.
Na aktuálne dostupnom webovom sídle rezortu sa preto nachádzajú len zmluvy podliehajúce zverejneniu od vypnutia pôvodného portálu. Po sprevádzkovaní aktualizovanej stránky budú podľa OS SR integrované do nového portálu.
Ozbrojené sily, ktoré zabezpečujú prevádzku webových sídiel ministerstva, pristúpili k odpojeniu prostredníctvom 6. spojovacieho pluku s cieľom zabrániť strate informácií. Zároveň pracujú na aktualizácii stránky, aby spĺňala bezpečnostné požiadavky a neobsahovala zastaraný zdrojový kód predstavujúci kybernetické riziko.
„Aktualizovaný web, ktorý spĺňa tieto podmienky, sa v súčasnosti podrobuje penetračným testom,“ uviedol Zemanovič. Po získaní stanoviska potvrdzujúceho jeho bezpečnosť bude podľa neho stránka opäť sprístupnená v plnom rozsahu.
Na aktuálne dostupnom webovom sídle rezortu sa preto nachádzajú len zmluvy podliehajúce zverejneniu od vypnutia pôvodného portálu. Po sprevádzkovaní aktualizovanej stránky budú podľa OS SR integrované do nového portálu.