Weber a Heger potvrdili členstvo OĽANO v tábore európskych ľudovcov

Lisabon 18. novembra (TASR) - Strana OĽANO získala v piatok v Lisabone na politickom združení Európskej ľudovej strany (EPP) plnohodnotné členstvo v tábore ľudovcov. Potvrdil to predseda EPP Manfred Weber spolu so slovenským premiérom Eduardom Hegerom po skončení hlasovania, v rámci ktorého slovenská vládna strana dostala väčšinu hlasov. Informuje o tom spravodajca TASR z Lisabonu.



Weber ohlásil, že tábor ľudovcov bol posilnený o novú členskú stranu, a spresnil, že v rámci vnútrostraníckych debát získala slovenská strana plnú podporu pre plnohodnotné členstvo v EPP. Ocenil, že je to politická sila, ktorá má záujem zveľaďovať budúcnosť Slovenska, a že táto strana spĺňa tri základné kritériá a princípy právneho štátu.



Šéf EPP sa poďakoval europoslancovi Petrovi Pollákovi, ktorý viedol rokovania o členstve, a vyjadril radosť, že v Európskej rade budú mať ľudovci ďalšieho lídra, ktorý už nebude vystupovať len ako hosť a pozorovateľ EPP.



Heger uviedol, že je to aj ocenenie domácej politickej práce OĽANO. Tvrdí, že strana po niekoľkých rokoch spolupráce s ľudovcami dostala šancu budovať spoločnú budúcnosť EPP a tak aj silnejšiu Európu, ktorá musí čeliť vážnym výzvam a hrozbám.



"To je to, čo robíme dnes. Budujeme jednotu v najsilnejšej a najvplyvnejšej politickej rodine. Chceme prispieť k silnejšej Európe, ktorá zaistí mier, stabilitu, rast a vysokú kvalitu života jej občanom," vysvetlil premiér.



Na otázku TASR, aké povinnosti vyplývajú pre OĽANO z členstva v EPP, Weber spomenul, že strana sa musí pridržiavať základných hodnôt ľudovcov. Slovensko sa musí usilovať o politickú stabilitu, čím prispeje k stabilite EÚ, a zároveň musí bojovať proti silám, ktoré spochybňujú hodnoty EPP a šíria propagandu režimu ruského prezidenta Vladimira Putina. "Je pre nás dôležité, aby OĽANO ukázalo podporu pre Ukrajinu a vymedzovalo sa voči Putinovi. Na Slovensku musíme spolu prejavovať dôveru v EÚ, NATO a právny štát, bojovať proti populizmu a protieurópskym silám," vysvetlil Weber.



Šéf EPP potvrdil, že vie o tom, že v slovenskej vláde sú aj strany z iného politického spektra, ktoré zastávajú iné hodnoty. Vyslovil však dôveru Hegerovi, že udrží smerovanie krajiny v súlade s hodnotami EPP, ktoré v piatok opätovne potvrdili členovia politického grémia v Lisabone.



Heger dodal, že OĽANO chce propagovať uvedené hodnoty v slovenskom politickom živote, čo nie je ľahké, keďže Slovensko sa stalo úspešným bojovým poľom pre ruskú propagandu. Spresnil, že proti tomu je ťažké bojovať aj vzhľadom na krízu energií a cien spôsobených vojnou na Ukrajine, ktorú vyvolal Putin.



"Ale pokračujeme v boji za budúcnosť Slovenska, za demokratický rozvoj a spravodlivú budúcnosť, kde základom je právny štát," uviedol premiér na spoločnej tlačovej konferencii s Weberom.











