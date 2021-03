WEF: Pandémia oddialila dosiahnutie rodovej rovnosti o celú generáciu

Ženeva 31. marca (TASR) - Pandémia koronavírusu zvrátila roky pokroku v dosahovaní rovnosti medzi mužmi a ženami, uvádza sa v stredajšej správe Svetového ekonomického fóra (WEF), podľa ktorej kríza oddialila dosiahnutie rodovej rovnosti o desaťročia. Informovala o tom agentúra AFP.



Svetové ekonomické fórum vo svojej výročnej správe o rodovej rovnosti uvádza, že namiesto toho, aby sa dosiahla rodová rovnosť v rôznych oblastiach do 99,5 roka, ako sa predpokladalo na začiatku roka 2020, potrvá to 135,6 roka.



"Ďalšia generácia žien si bude musieť na rodovú rovnosť počkať," konštatovalo vo vyhlásení WEF.



Podľa správy rôzne štúdie preukázali, že pandémia mala neúmerný vplyv na ženy, ktoré stratili zamestnanie vo väčšej miere ako muži a v čase prerušenia školskej dochádzky museli prevziať oveľa väčšiu časť starostlivosti o deti. Následky sa prejavia z dlhodobého hľadiska, uviedlo WEF.



Výročná správa WEF so sídlom v Ženeve sleduje rozdiely medzi mužmi a ženami v 156 krajinách v štyroch oblastiach: vzdelávanie, zdravie, ekonomické príležitosti a posilnenie politického postavenia, dodala AFP.