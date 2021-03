WHO odporúča zatiaľ pokračovať v očkovaní AstraZenecou

Ženeva 17. marca (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v stredu oznámila, že jej odborníci po obavách z tvorby krvných zrazenín stále preverujú údaje o bezpečnosti vakcíny proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti AstraZeneca, ale odporúčajú pokračovať v očkovaní touto vakcínou. Informácie priniesla tlačová agentúra AFP.



"Poradný výbor WHO pre bezpečnosť vakcín starostlivo posudzuje najnovšie dostupné údaje o bezpečnosti tejto očkovacej látky," uviedla zdravotnícka agentúra OSN vo vyhlásení.



"V súčasnosti WHO zastáva názor, že výhody vakcíny od AstraZenecy prevažujú nad jej rizikami, a odporúča, aby očkovanie pokračovalo," dodala organizácia.