Wiezik: Občania žiadajú viac demokracie a posilnenie europarlamentu

Bratislava/Brusel 28. mája (TASR) - Občania Európskej únie dlhodobo žiadajú viac demokracie a požadujú posilnenie Európskeho parlamentu ako inštitúcie, ktorá ich zastupuje. Pre TASR to uviedol slovenský europoslanec Michal Wiezik.



Pripomenul, že takéto "veľmi jasné" požiadavky prezentovali aj občania členských krajín EÚ počas Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE). Poukázal, že hoci je EP politická inštitúcia s najsilnejším mandátom, je jedinou inštitúciou, ktorá nemá skutočné právo navrhovať zákony.



"Európsky parlament by sa vďaka posilneniu právomocí pri európskych otázkach dostal na úroveň národných parlamentov," dodal europoslanec.



Wiezik verí, že sa budú realizovať niektoré zo "zelených" odporúčaní ako zintenzívnenie ochrany prírody a biodiverzity, urýchlenie zelenej transformácie a podpory udržateľného spôsobu života.



"Som rád, že občania a občianky Európskej únie sa zhodujú na tom, že EÚ má byť silná, zelená, stabilná a vzorom pre celý svet," povedal. Problémy súvisiace so životným prostredím a zmenou klímy považujú účastníci konferencie podľa Wiezika za jednu z najväčších aktuálnych výziev a priorít EÚ.



Europoslanec pripomenul, že plenárne zasadnutie CoFoE na konci apríla prijalo 49 občianskych návrhov zahŕňajúcich viac ako 300 opatrení na ich dosiahnutie v rámci deviatich širších tematických oblastí, ktorými sa teraz zaoberajú európske inštitúcie.



Niektoré z návrhov je podľa neho možné prijať okamžite a na ďalších sa postupne začína pracovať. Tretiu skupinu tvoria návrhy, ktoré si vyžadujú širšiu diskusiu a hľadanie konsenzu. "Za jednoznačný prínos už teraz považujem to, že EÚ vďaka CoFoE ukázala, že Brusel nie je nejaké vzdialené miesto, kde sa rozhoduje o ich životoch bez ich pričinenia," povedal.