Wiezik považuje CoFoE za najväčší prieskum, očakáva konkrétne výsledky

Bratislava/Brusel 13. decembra (TASR) - Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE) je svojím spôsobom najväčší prieskum verejnej mienky, keďže sa do nej môžu zapojiť všetci občania členských krajín EÚ. Myslí si to slovenský europoslanec Michal Wiezik, ktorý od CoFoE očakáva autentickú debatu a konkrétne výsledky.



"Osobne ma teší, že medzi najdiskutovanejšie témy na platforme patria klimatické zmeny a ochrana životného prostredia, a to nielen v Európe, ale aj na Slovensku," povedal pre TASR Wiezik. Ako člen výboru EP pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (ENVI) sa teší na návrhy v oblasti životného prostredia či ochrany biodiverzity.



Pripomienky a nápady sa v rámci CoFoE prijímajú do jari 2022, následne majú šancu vyústiť do konkrétnych odporúčaní a reforiem, pripomenul europoslanec. Podľa Wiezika bude podstatné, aby sa podnety v rámci pracovných skupín dobre vytriedili a uprednostnili sa tie, v ktorých je možné dosiahnuť viditeľné zmeny. "Mandát Európskej komisie trvá ešte skoro tri roky, času máme viac než dosť," poznamenal.



Osemsto náhodne vybraných účastníkov zo všetkých členských krajín EÚ bolo v rámci CoFoE rozdelených do štyroch občianskych panelov. Každý z nich sa v období od septembra 2021 do januára 2022 zíde trikrát. Pripomienky a nápady týchto panelov môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie.