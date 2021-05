Wizz Air opätovne obnovil linku Košice - Doncaster Sheffield

Košice 29. mája (TASR) - Letecká spoločnosť Wizz Air reštartovala prevádzku svojej linky Košice – Doncaster Sheffield. Prvý let po trojročnej prestávke sa uskutočnil v piatok (28. 5.) večer. TASR o tom za košické letisko informovala Karolína Linhartová s tým, že pribudnú aj ďalšie linky od spoločnosti Ryanair.



Wizz Air bude linku Košice – Doncaster Sheffield prevádzkovať dvakrát týždenne, s odletom z Košíc vždy v pondelok a piatok. Nasadzované na ňu bude lietadlo typu Airbus A320 s kapacitou 180 miest alebo Airbus A321 s kapacitou 230 miest.



Úplne prvý let z Košíc do Doncasteru Sheffield sa uskutočnil ešte v júni 2015 a do mája 2018 na nej prepravili desaťtisíce cestujúcich. Dôvodom pozastavenia linky bolo rozhodnutie vedenia spoločnosti Wizz Air o zrušení základne v Košiciach. Ako povedal výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva košického letiska Michael Tmej, na obnovení uvedenej linky začali pracovať hneď po jej pozastavení. „Boli sme totiž presvedčení, že má silný potenciál, čo potvrdzovali aj naše štatistiky. Paradoxne sme sa dočkali jej znovuotvorenia v období ešte stále pretrvávajúcej najväčšej krízy v dejinách leteckého priemyslu. Sme veľmi radi, že Wizz Air sa na túto linku vracia a opäť tak umožní častejšie stretávanie sa rodín z oboch regiónov a postupne aj podporu cestovného ruchu a rast obchodných príležitostí,“ uviedol.



V najbližších týždňoch očakávajú aj zvýšenú aktivitu spoločnosti Ryanair, ktorá k aktuálne prevádzkovanej linke na letisko Londýn Stansted pridá obnovené linky do Liverpoolu a do Prahy. Zároveň otvorí úplne nové spojenie na letisko Varšava Modlin.



V súvislosti s blížiacou sa letnou dovolenkovou sezónou letisko predpokladá, že tento rok by dovolenkári z východného Slovenska mohli lietať do ôsmich destinácií v šiestich krajinách, a to Antalya v Turecku, Burgas v Bulharsku, Heraklion a Rodos v Grécku, Hurghada a Marsa Alam v Egypte, Larnaca na Cypre a Monastir v Tunisku.



„Naďalej aj počas leta budú platiť pre všetky letecké spoločnosti všeobecne platné pravidlá nosenia rúšok počas celej doby letu, dodržiavanie hygieny rúk a odstupov. Rovnaké pravidlá platia aj pre pohyb cestujúcich v priestoroch terminálu letiska Košice,“ pripomenula Linhartová s tým, že povinnosti týkajúce sa testov na ochorenie COVID-19 a očkovania proti nemu sú spresnené na webových stránkach leteckých dopravcov.