Wlachovský: Dezinformácie ovplyvňujú situáciu v SR, zanedbali sme ich

Praha 19. mája (TASR) - Dezinformácie výrazne ovplyvňujú situáciu na Slovensku. Zanedbali sme ich na viac než dekádu, je to veľká úloha pre akúkoľvek slovenskú vládu. V piatok to uviedol slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský po rokovaní s českým rezortným partnerom Janom Lipavským v Prahe, informuje spravodajkyňa TASR.



"Tento dezinformačný toxický ekosystém je veľmi nebezpečný. Je to ako rakovina pre zdravé vedomie ľudí. Budeme hľadať všetky možné prostriedky, ako tomu čeliť," povedal Wlachovský.



Dezinformácie a boj proti nim boli jednou z tém rokovania šéfov diplomacií. Lipavský vyhlásil, že Česko je pripravené poskytnúť Slovensku v tejto oblasti skúsenosti na vládnej úrovni aj na úrovni občianskej spoločnosti.



"Bohužiaľ, chytáme situáciu za chvost a ten chvost je ďaleko pred nami. Zanedbali sme túto tému na viac ako dekádu," dodal slovenský minister s tým, že je nutné dosiahnuť stav, aby tento nástroj hybridnej vojny nebol tak využívaný ako v súčasnosti.



Wlachovský po rokovaní zdôraznil, že Slovensko nemá bližšieho a silnejšieho partnera, s ktorým by si v dôležitých otázkach rozumelo viac než s Českou republikou. Pripomenul, že tento rok uplynulo 30 rokov od rozdelenia ČSFR, pričom vzájomné vzťahy sú podľa neho svetovým unikátom. "Neberme to ako samozrejmosť, lebo to samozrejmosť nie je," dodal s tým, že vzťahy je potrebné naďalej posilňovať. Minister chce preto v tejto oblasti pokračovať v projektoch svojho predchodcu Rastislava Káčera. Ten bol pred nástupom do funkcie šéfa diplomacie vlani na jeseň veľvyslancom v Prahe.



O intenzívnej spolupráci oboch krajín svedčia podľa českého rezortu zahraničných vecí aj česko-slovenské konzultácie v oblasti konzulárnej praxe, ktoré sa uskutočnili v utorok. Zástupcovia SR a ČR na nich diskutovali aj o prehĺbení spolupráce v oblasti evidencie obyvateľstva a rodných čísel. Krajiny by tiež chceli zmluvne zakotviť cezhraničnú spoluprácu záchranných zložiek.



Ministri rokovali aj o medzinárodnej bezpečnostnej situácii v súvislosti s ruskou agresiou na Ukrajine a o jej povojnovej obnove. Hovorili tiež o vývoji v krajinách západného Balkánu, pričom Lipavský naznačil, že Česká a Slovenská republika majú v súvislosti s touto témou určité plány.



Počas rokovania sa zamerali aj na regionálnu spoluprácu vo Vyšehradskej skupine (V4) a Slavkovskom formáte (S3) a na ďalšie rozširovanie EÚ.



Miroslav Wlachovský absolvoval v Českej republike svoju prvú zahraničnú návštevu vo funkcii šéfa slovenskej diplomacie, do ktorej ho prezidentka vymenovala v pondelok (15. mája).