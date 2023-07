Wlachovský: NATO je pre Slovensko najlepšou zárukou bezpečnosti

Vilnius 12. júla (TASR) - Severoatlantická aliancia (NATO) predstavuje pre Slovensko najlepšiu záruku bezpečnosti, uviedol v stredu na záver jej dvojdňovej vrcholnej schôdzky v litovskom hlavnom meste Vilnius šéf slovenskej diplomacie Miroslav Wlachovský, informuje osobitný spravodajca TASR.



"Summit dokázal, že Severoatlantická aliancia predstavuje pre Slovensko najlepšiu záruku bezpečnosti," uviedol Wlachovský s tým, že ktokoľvek uvažuje o iných alternatívach, zahráva sa so strategickými záujmami štátu.



Minister zahraničných vecí SR zároveň označil dvojdňový summit Aliancie za historický z hľadiska jej rozšírenia o Fínsko a čoskoro i o Švédsko, ako aj z hľadiska zavedenia nového formátu rokovaní s Ukrajinou v podobe Rady NATO-Ukrajina.



Minister obrany SR Martin Sklenár vyzdvihol, že na summite sa dohodli nové moderné obranné plány, ktoré pomáhajú brániť východné krídlo a "každý centimeter štvorcový" NATO.



"Spojenci sú jednotní v tom, že budú reagovať na akýkoľvek útok, ktorý by sa odohral proti ktorejkoľvek krajine," zdôraznil.



Ako pokračoval, vzhľadom na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu mnohé krajiny investujú do svojej obrany oveľa viac, než je dosiaľ deklarovaná ambícia dvoch percent HDP.



Sklenár v súvislosti so summitom ocenil jednotu všetkých členských krajín voči aktuálnemu dianiu vo svete. Poukázal tiež na odhodlanosť členov navzájom si pomáhať, čo podľa neho vidno nielen pri poskytovaní pomoci Ukrajine, ale aj v podpore krajín na východnom krídle NATO.