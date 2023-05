Wlachovský poukázal na význam pokračujúcej podpory pre Ukrajinu

Bratislava 29. mája (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Wlachovský vyjadril presvedčenie, že na Ukrajine je potrebný spravodlivý mier, ktorý odškodní obeť a potrestá agresora. Moskva však podľa neho nejaví záujem rokovať, takže o ceste k mieru sa musí rozhodovať na bojisku a naša podpora pre Kyjev je teda naďalej veľmi potrebná. Wlachovského vyjadrenie zaznelo v pondelok na konferencii Globsec 2023 Bratislava Forum, informuje TASR.



Wlachovský na konferencii diskutoval so svojím českým kolegom Janom Lipavským a rakúskym ministrom zahraničných vecí Alexandrom Schallenbergom.



Šéf slovenskej diplomacie uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin vlani vo februári útokom na Ukrajinu jasne deklaroval, že pre Moskvu už neplatia žiadne medzinárodné pravidlá. Dodal, že ruská invázia ho šokovala, no zároveň ho príjemne prekvapila rýchla a efektívna reakcia Západu a Európskej únie na túto situáciu.



Wlachovský pripomenul, že Slovensko ako malá európska krajina poskytla Ukrajine vojenskú za pomoc za zhruba 669 miliónov eur a zdôraznil jej načasovanie, ktoré je v čase vojny dôležitým faktorom. Kyjevu sme ako prvá krajina dodali systém protivzdušnej obrany S-300 a veľmi rýchlo sme mu poslali i stíhačky MiG-29, povedal. Podľa jeho slov išlo o veľmi významnú pomoc. Zároveň si myslí, že EÚ v čase prebiehajúcej vojny na Ukrajine dokáže okrem ekonomických sankcií voči Rusku stále urobiť ešte viac.



Podľa českého ministra Lipavského nám Rusko každý deň dáva lekciu, že musíme byť pripravení ochraňovať náš spôsob života. Upozornil najmä na ruský imperializmus, keďže sa Rusko naďalej bez zábran snaží rozširovať svoje územie. Dodal, že Európu je pred ruským imperializmom potrebné chrániť.



Rakúsky minister Schallenberg vyzdvihol, že krajiny EÚ sa dokážu pri každej veľkej kríze zjednotiť a čeliť jej spoločne. Pripomenul, že EÚ už zaviedla desať sankčných balíkov proti Rusku a pracuje na jedenástom. Zdôraznil, že Rakúsko je od roku 1955 neutrálne vojensky, no nie hodnotovo.



Schallenberg trvá na tom, že Ukrajinu je potrebné podporovať tak dlho, ako to bude potrebné. Tiež však pripomenul, že netreba zabúdať na ostatné problémy, ktorým EÚ čelí vrátane rastúcej inflácie či migrácie.



Všetci traja ministri zároveň vyzdvihli význam regionálnej spolupráce medzi krajinami strednej Európy.