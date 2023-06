Wlachovský: Prístupový proces krajín západného Balkánu musí napredovať

Wachau 23. júna (TASR) - Prístupový proces krajín západného Balkánu musí napredovať a európska budúcnosť našich susedov je v záujme Slovenska i celej EÚ. Uviedol to v piatok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský na medzinárodnej konferencii Európske fórum Wachau 2023. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Prístupový proces krajín západného Balkánu musí pokračovať a mal by sa zrýchliť," povedal Wlachovský počas diskusie s rezortnými partnermi z ČR, Chorvátska a Rakúska.



Ministri zdôraznili význam politiky rozširovania EÚ ako významného geostrategického nástroja a vyjadrili podporu dynamickejšiemu pokračovaniu postupnej integrácie krajín západného Balkánu do EÚ.



"Sme pripravení na posilnený politický dialóg, zdieľanie skúseností pri zavádzaní potrebných reforiem aj prehĺbenie praktickej spolupráce v oblastiach spoločného záujmu," uviedol Wlachovský.



Politiku rozširovania podľa svojich slov považuje za jeden z najúspešnejších projektov EÚ. "Zatiaľ čo vskutku správne a opodstatnene podporujeme Ukrajinu, ktorá aj s našou pomocou čelí ruskej agresii, nezabúdame ani na našich susedov na západnom Balkáne," uviedol.



Prístupový proces v sebe podľa neho nesie obrovský transformačný potenciál, ktorý je na prospech celej EÚ. Dodal, že je dôležité, aby nestratil na dynamike a aby EÚ ostala otvorená každej krajine, ktorá splní podmienky potrebné pre vstup.



Rakúsko, ČR, Chorvátsko, Grécko, Slovensko, Slovinsko a Taliansko žiadajú posun a zrýchlenie procesu vstupu krajín západného Balkánu do EÚ, píše agentúra APA. Na fóre vo Wachau sa okrem rakúskeho šéfa diplomacie Alexandra Schallenberga a Wlachovského zúčastnil český minister zahraničných vecí Jan Lipavský, chorvátsky šéf diplomacie Gordan Grlič-Radman a tiež osobitný vyslanec USA pre západný Balkán Gabriel Escobar. Venovali sa najmä situácii v severnom Kosove a téme normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou.



"Escobar v tejto súvislosti vysoko ocenil aj úsilie a aktivity osobitného predstaviteľa Európskej únie pre západný Balkán Miroslava Lajčáka," píše MZVEZ.



Partneri vo Wachau diskutovali aj o vývoji v Bosne a Hercegovine, ktorej vlani v decembri udelili štatút kandidátskej krajiny EÚ.