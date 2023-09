Wlachovský: Reforma Bezpečnostnej rady OSN je v záujme Slovenska

Bratislava 25. septembra (TASR) - Reforma Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) je v záujme Slovenska a preto ju budeme podporovať. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii o aktuálnych témach medzinárodnej politiky minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslav Wlachovský. Minister minulý týždeň sprevádzal slovenskú prezidentku Zuzanu Čaputovú na 78. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN v New Yorku, informuje TASR.



"OSN je inštitúcia, ktorá bola budovaná po druhej svetovej vojne. Zmenil sa počet štátov, zmenili sa vonkajšie podmienky, zmenilo sa veľmi veľa faktorov. Čo sa nezmenilo, je štruktúra OSN a jej inštitúcia," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie.



Zároveň zdôraznil, že Slovensko sa hlási k reforma BR OSN, pretože je potrebná a očakáva intenzívne diskusie o konkrétnych návrhoch reformy.



"Nie je možné sa k tomu teraz vyjadriť, čo bude mať úspech a čo nie. V každom prípade reforma Bezpečnostnej rady OSN je v záujme Slovenska a my k tomu tak pristupujeme a budeme ju podporovať. Ale o jednotlivých krokoch budeme samozrejme diskutovať. Je dobré si najprv povedať, ako to chceme urobiť," uzavrel Wlachovský.