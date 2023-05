Wlachovský: Rokovania o 11. sankčnom balíku EÚ proti Rusku pokračujú

Brusel 22. mája (TASR) - Slovensko pokračuje v rozsiahlej podpore pre Ukrajinu a podporuje rozšírenie EÚ o krajiny západného Balkánu. Uviedol to v pondelok v Bruseli minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Wlachovský počas zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci, informuje spravodajca TASR.



Ministri zahraničných vecí EÚ rokovali o návrhu Európskej komisie na jedenásty sankčný balík voči Rusku. Má byť zameraný voči tretím krajinám, ktoré pomáhajú Moskve obchádzať sankcie EÚ. Rokovania sa však podľa Wlachovského neskončili a budú pokračovať na úrovni veľvyslancov členských krajín pri EÚ.



Wlachovský bol prvýkrát na zasadnutí Rady EÚ pre zahraničné veci vo funkcii ministra a túto príležitosť využil na bilaterálne stretnutia s viacerými rezortnými kolegami.



Pripomenul, že hlavnými témami ministeriálu boli podpora EÚ pre Ukrajinu a vzťahy s krajinami západného Balkánu.



"Vyslovil som pokračovanie doterajšej politiky Slovenska čo sa týka podpory Ukrajiny vo všetkých aspektoch, vrátane humanitárnej, vojenskej a ďalšej pomoci. Hovorili sme veľa o sankciách a obchádzaní sankcií. Pri tejto téme bol prítomný aj osobitný vyslanec EÚ pre presadzovanie sankcií David O’Sullivan," opísal situáciu šéf slovenskej diplomacie.



Pripravovaný 11. sankčný balík by mal umožniť sankcionovanie konkrétnych firiem, ktoré podľa označenia ukrajinskej vlády pomáhajú ruskej vojnovej ekonomike. Do tejto kategórie patrí aj niekoľko európskych firiem obchodne napojených na Rusko. Podľa Wlachovského však Rada ministrov o takomto zozname nerokovala. Spresnil, že diplomati hovorili o rizikách zaradenia tretích krajín na sankčný zoznam EÚ, ale nemenovali žiadne krajiny, ktoré sú podozrivé z napomáhania Rusku obchádzať sankcie EÚ. Viaceré európske médiá v tejto súvislosti hovoria o Arménsku, Kazachstane či Spojených arabských emirátoch.



"Ja sa stotožňuje s tým, čo hovoril O´Sullivan, že treba najskôr využiť všetky ostatné komunikačné nástroje a nástroje na vyvíjanie tlaku na tretie krajiny, aby nedochádzalo k obchádzaniu sankcií. Rozumiem citlivosti tejto veci pre viaceré krajiny, vrátane Nemecka, ale je zásadné, aby sme znížili obchádzanie sankcií na minimum," odkázal Wlachovský.



Diplomati podľa jeho slov hovorili aj o potrebe rozšírenia Európskeho mierového nástroja (EPF).



Počas stretnutia s diplomatmi krajín západného Balkánu Wlachovský svojich rezortných kolegov ubezpečil, že slovenská zahraničná politika aj naďalej podporuje rozširovací proces EÚ o krajiny tohto regiónu. Dodal, že spolu s ministrami zahraničných vecí krajín Slavkovského formátu (S3) chystá pracovnú návštevu do Severného Macedónska. Termín zatiaľ nebol stanovený a hľadá sa vhodný dátum.











