Wlachovský: SR je pripravená podieľať sa na odmínovaní na Ukrajine

Záhreb 11. októbra (TASR) - Takmer tretina územia Ukrajiny je zamínovaná, Slovensko je pripravené podať jej pomocnú ruku a podieľať sa na humanitárnom odmínovaní. Uviedol to slovenský minister zahraničných vecí Miroslav Wlachovský, ktorý sa v stredu v Záhrebe zúčastnil na Medzinárodnej donorskej konferencii o humanitárnom odmínovaní na Ukrajine.



TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Ukrajina je v súčasnosti najviac zamínovanou krajinou na svete. Viac ako 170-tisíc štvorcových kilometrov je vyše trojnásobná rozloha celého Slovenska. Zamínované územie predstavuje veľké riziko pre bezpečnosť obyvateľstva, zabraňuje návratu presídlených a spôsobuje to obrovské straty pre ekonomiku krajiny," povedal Wlachovský.



"Keďže potreby Ukrajiny v oblasti odmínovania každým dňom narastajú, koordinovaná a súdržná medzinárodná reakcia bude kľúčová pre obnovenie bezpečného života v postihnutých oblastiach," dodal.



Slovensko je podľa neho pripravené podieľať sa na humanitárnom odmínovaní na Ukrajine aj vzhľadom "na naše predchádzajúce pôsobenie v tejto oblasti, odborným znalostiam a expertíze slovenských spoločností v oblasti odmínovacích technológií".



SR poskytne 750-tisíc eur na nákup odmínovacích systémov slovenskej výroby, školenie ukrajinského personálu a ďalšie vybavenie, napísalo MZVEZ SR.



Šéf slovenskej diplomacie v Záhrebe rokoval aj so svojím chorvátskym kolegom Gordanom Grlićom Radmanom o možnostiach rozvoja bilaterálnych vzťahov, diverzifikácii energetických trás, situácii v Izraeli a migrácii v kontexte posilnenia ochrany vonkajších hraníc Európskej únie.