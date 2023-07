Wlachovský: SR má záujem na normálnych vzťahoch s Maďarskom

Budapešť 3. júla (TASR) - Slovenská republika má silný záujem na normálnych, pokojných vzťahoch s Maďarskom, s pozitívnou agendou nasmerovanou do budúcnosti, a nie vracajúcou sa do minulosti. Uviedol to v pondelok v Budapešti minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský po schôdzke s maďarským ministrom zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péterom Szijjártóom. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa Wlachovského sa väzby medzi Slovenskom a Maďarskom týkajú mnohých oblastí a sú overené časom. Minister sa poďakoval Maďarsku za to, že sa od 1. júla pripojilo k ostatným krajinám Vyšehradskej štvorky v ochrane slovenského vzdušného priestoru.



Na rokovaní podčiarkol, že slovenská strana by rada videla na vilniuskom summite NATO na budúci týždeň Švédsko ako riadneho člena, preto by uvítala, keby sa maďarskému parlamentu podarilo ratifikovať vstup tejto škandinávskej krajiny čo najskôr a bez zbytočného otáľania. Podľa jeho slov maďarská strana deklarovala, že je pripravená "veci urýchliť, ak na to budú podmienky".



"Odklad na jeseň by bola chyba. Pevne verím, že rokovania Švédska s Tureckom a Maďarskom povedú k tomu, že sa predsa len podarí nejaká urýchlená forma ratifikácie. Z našej strany sú na to veľmi silné apely, pretože Švédsko znamená reálne posilnenie aliancie," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Ministri rokovali ďalej o aktuálnych otázkach bilaterálnej, regionálnej a európskej spolupráce, o posilňovaní vzťahov v oblasti obchodu, obrany a budovania dopravnej či energetickej infraštruktúry. Prebrali tiež bezpečnostné témy súvisiace s agresiou Ruska proti Ukrajine či júlovým summitom NATO vo Vilniuse.



Wlachovský sa v rámci pracovnej návštevy Maďarska stretol so zástupcami slovenskej menšiny žijúcej v Maďarsku a v programe má aj rokovanie s predsedom zahraničného výboru maďarského parlamentu Zsoltom Némethom.



