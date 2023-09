New York 19. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Miroslav Wlachovský víta nový impulz pre mierový proces na Blízkom východe. Povedal to na pondelkovom podujatí "Úsilie Dňa mieru: Obnovené úsilie o mier na Blízkom východe" v New Yorku. TASR o tom v utorok informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Účastníci podujatia diskutovali o budúcnosti Arabskej mierovej iniciatívy a potenciáli navrhnúť balík stimulov, ktoré by medzinárodné spoločenstvo pod vedením Európskej únie zaviedlo po dosiahnutí mierovej dohody o trvalom štatúte.



"Nový impulz pre mierový proces na Blízkom východe vítam a verím, že pozitívne prispeje k trvalému mieru v celom regióne a politickému horizontu pre riešenie blízkovýchodného konfliktu," povedal Wlachovský. Dodal, že Slovensko zároveň víta normalizáciu vzťahov medzi Izraelom a viacerými arabskými krajinami.



V úvode týždňa, počas ktorého pokračuje 78. zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, sa šéf slovenskej diplomacie stretol aj s rezortnými partnermi z krajín Vyšehradskej štvorky. Ocenil priority aktuálneho českého predsedníctva vo V4 vrátane pokračovania flexibilnej, konštruktívnej a pragmatickej regionálnej spolupráce v oblastiach, kde je to výhodné pre občanov všetkých štyroch krajín.



Wlachovský absolvoval v New Yorku aj tradičné neformálne zasadnutie ministrov a ministeriek zahraničných vecí členských štátov EÚ. Diskutovali o geopolitických dôsledkoch pokračujúcej vojenskej agresie Ruska, pričom opätovne vyslali jednotný signál podpory pre Ukrajinu. Hovorili aj o dianí v africkom regióne Sahel s dôrazom na vývoj situácie v Nigeri a možnosti diplomatickej, bezpečnostnej, ekonomickej a rozvojovej prítomnosti EÚ v regióne.



Minister sa stretol aj so zástupcami amerických židovských organizácií American-Jewish Committee (AJC) a B´nai B´rith International, s ktorými diskutoval o posilnení spolupráce so židovskou komunitou, podpore povedomia o holokauste či aktuálnom vývoji na Blízkom východe a agende ľudských práv v OSN.



Počas bilaterálneho rokovania s indonézskou ministerkou zahraničných vecí Retno Marsudiovou vyzval Wlachovský na zintenzívnenie politického dialógu a rozvoj spolupráce v obchodnej a investičnej oblasti.