Wlachovský víta pokrok Macedónska v integračnom procese do EÚ

Skopje 13. júla (TASR) - Krajiny Slavkovského formátu (S3/Slovensko, Česko a Rakúsko) oceňujú pokrok, ktorý Severné Macedónsko dosiahlo v eurointegračnom procese, teraz však nesmie poľaviť, ale stavať na dosiahnutých výsledkoch. Po rokovaní ministrov zahraničných vecí krajín S3 s najvyššími predstaviteľmi Severného Macedónska v Skopje to vo štvrtok vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Wlachovský, informuje TASR.



"Severné Macedónsko má všetky predpoklady stať sa členom Európskej únie, veď už dnes patrí medzi našich najbližších partnerov na západnom Balkáne. Aj jeho členstvo v NATO ukazuje, že ide o úspešný príbeh," uviedol Wlachovský podľa komunikačného odboru svojho ministerstva.



Šéf slovenského rezortu diplomacie ocenil pokrok, ktorý Severné Macedónsko dosiahlo na ceste do EÚ od roku 2017. Ten bol navyše umocnený zmenou názvu krajiny, čo podľa Wlachovského predstavuje ojedinelý jav aj v celosvetovom kontexte. Dodal, že všetci politickí aktéri by mali prispieť k tomu, aby sa krajina posunula k členstvu v EÚ, keďže je to strategická voľba absolútnej väčšiny občanov Severného Macedónska.



Slovenský minister zároveň pripomenul, že kandidátske krajiny musia pred vstupom do Únie vyriešiť svoje bilaterálne problémy, a zdôraznil, že je neprípustné vnášať do prístupového procesu otázky histórie či spochybňovať identitu alebo jazyk ktorejkoľvek krajiny.



"Aj naďalej budeme stáť pri Severnom Macedónsku, pokiaľ ide o kroky súvisiace so vstupom do Únie. Stabilný a rozvíjajúci sa región západného Balkánu je totiž aj slovenským záujmom," pokračoval Wlachovský a doplnil, že Severné Macedónsko tiež jasne odsúdilo ruskú vojenskú agresiu a podporilo brániacu sa Ukrajinu.



Český minister zahraničných vecí Ján Lipavský priblížil, že spolu s Wlachovským a rakúskym ministrom Alexandrom Schallenbergom diskutovali s prezidentom Severného Macedónska Stevom Pendarovským o vnútropolitickej situácií a o úsilí krajiny vstúpiť do EÚ.



Lipavský ocenil plný súlad Severného Macedónska so zahraničnou a bezpečnostnou politikou EÚ vrátane sankcií proti Rusku. Krajina západného Balkánu podľa neho už dokázala, že sa riadi hodnotami EÚ.



Šéf českej diplomacie po rokovaniach s lídrom najsilnejšej opozičnej strany Christijanom Mickoským uznal, že zmena ústavy je citlivá téma, ale štátnický prístup si vyžaduje ťažké rozhodnutia v prospech všetkých obyvateľov.



Cieľom pracovnej cesty, ktorá sa konala z poverenia Európskej komisie a vysokého predstaviteľa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josepa Borrella, bolo povzbudiť vrcholných predstaviteľov Severného Macedónska k ďalším eurointegračným krokom a budovaniu vnútropolitického konsenzu.



Ministri formátu S3 rokovali v Skopje aj s vládnymi predstaviteľmi – ministrom zahraničných vecí Bujarom Osmanim a predsedom vládnej strany Demokratická únia pre integráciu Alim Ahmetim –, ale tiež predsedom parlamentu Talatom Xhaferim a ďalšími poslancami parlamentných strán.