Wlachovský:Ochrana štátnosti Ukrajiny je pre EÚ strategickou prioritou

Kyjev 2. októbra (TASR) - Ochrana ukrajinskej štátnosti a suverenity musí zostať strategickou prioritou Európskej únie (EÚ), vyhlásil minister zahraničných vecí SR Miroslav Wlachovský v Kyjeve na vopred neohlásenom stretnutí ministrov zahraničných vecí členských štátov EÚ. TASR o tom informovalo ministerstvo zahraničných vecí SR.



Wlachovský označil prítomnosť šéfov diplomacie v Kyjeve za "symbol toho, že Európska únia neopúšťa Ukrajinu". Zasadnutie je podľa neho dôkazom toho, že podpora Ukrajiny v jej boji za ochranu suverenity a územnej celistvosti zostáva strategickou prioritou spoločnej európskej agendy.



Slovenský minister vyjadril podporu eurointegračným ambíciám Ukrajiny a ocenil úspechy, ktoré už dosiahla na svojej ceste do EÚ. V nadväznosti na to hovoril o povojnovej obnove Ukrajiny, ktorá by podľa neho mala ísť ruka v ruke s implementáciou udržateľných reforiem.



Rozširovanie EÚ Wlachovský považuje za investíciu do dlhodobého mieru, stability a bezpečnosti celého regiónu aj Európy. Na zasadnutí pripomenul, že samotná Únia vznikla v reakcii na nacionalizmus, revizionizmus a militarizmus na kontinente. Týmto hrozbám dnes podľa neho čelí práve Ukrajina a štáty Únie spolu s ňou.



Šéfovia diplomacií krajín EÚ na pondelkovom neformálnom zasadnutí Rady pre zahraničné veci v Kyjeve vyjadrili solidaritu s Ukrajinou, ktorá čelí ruskej agresii. Zároveň vyhlásili, že sú pripravení pokračovať v dlhodobej a udržateľnej podpore Ukrajiny vo všetkých rozmeroch vrátane jej cesty k členstvu v EÚ. Na zasadnutí sa osobne zúčastnil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a šéf ukrajinskej diplomacie Dmytro Kuleba, ktorí sa poďakovali predstaviteľom štátov EÚ za vytrvalú pomoc a podporu pre Ukrajinu.