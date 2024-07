Yar: Prioritou v europarlamente je bezpečnosť Európskej únie

Štrasburg 26. júla (TASR) - Najväčšou prioritou v úlohe europoslankyne je pre Luciu Yar (Progresívne Slovensko, Obnovme Európu) bezpečnosť Európskej únie, a to na troch úrovniach - medzinárodnej, regionálnej a individuálnej. Uviedla to v rozhovore pre TASR.



Medzinárodná bezpečnosť je podľa europoslankyne pre Úniu vrátane Slovenska zásadná. V súčasnosti súvisí podľa nej najmä s vojnou na Ukrajine.



Dôležitá je podľa jej slov aj bezpečnosť regiónov. Vysvetľuje to tým, že "ľudia v regiónoch pociťujú po 20 rokoch dosť veľa nerovností a neprávostí. Za nich sa chcem ako východniarka postaviť", zdôraznila slovenská europoslankyňa, ktorá v júnových eurovoľbách získala 16.974 prednostných hlasov.



Ako tretiu úroveň bezpečnosti označuje tú individuálnu. Dodala, že už 15 rokov sa venuje rovnému postaveniu žien a menšín a ich správneho zastupovania. Uviedla, že téme ženskej reprezentácie by sa chcela venovať aj v Európskom parlamente (EP).



Lucia Yar bude v nadchádzajúcom funkčnom období pôsobiť vo Výbore pre práva žien a rodovú rovnosť (FEMM) a vo Výbore pre rozpočet (BUDG), kde ju v utorok zvolili za podpredsedníčku. Ako náhradníčka bude pôsobiť aj vo Výbore pre zahraničné veci (AFET) a Výbore pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE). Výbory podľa jej slov reflektujú priority, s ktorými do EP išla. Výbory vypracúvajú, menia a prijímajú legislatívne návrhy a iniciatívne správy. Zvažujú návrhy eurokomisie a Rady a v prípade potreby vypracúvajú správy, ktoré sa predkladajú plénu.



Každý poslanec by mal patriť aspoň do jednej delegácie - oficiálnej skupiny poslancov alebo poslankýň EP, ktoré udržiavajú a prehlbujú vzťahy s parlamentmi, regiónmi a organizáciami nečlenských štátov. Slovenská europoslankyňa bude podľa jej slov pôsobiť pravdepodobne v Delegácii pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Turecko



V nasledujúcich piatich rokoch si myslí, že v EP budú dominovať témy bezpečnosti a taktiež ochrany právneho štátu. "V krajinách ako Maďarsko, ale už aj na Slovensku, vidíme naozaj pokusy o podkopávanie úplne základných princípov," dodala pre TASR Yar. Dôležité budú podľa nej aj rokovania o viacročnom finančnom rámci EÚ, ktorý sa stanovuje na obdobie najmenej piatich rokov. Očakáva, že rokovania budú veľmi náročné a zásadné.



Od roku 2017 pracovala ako editorka a následne šéfredaktorka portálu Euractiv Slovensko, zameraného na Európsku úniu. Myslí si, že jej pracovné skúsenosti budú pre ňu výhodou. "Rozumiem, čo sa tu momentálne deje a aké témy sa otvárajú," uzavrela pre TASR Lucia Yar.



(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)