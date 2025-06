Z Blízkeho východu už dopravili prvých občanov SR aj ďalších cudzincov

Bratislava 16. júna (TASR) - Na Slovensko v pondelok pricestovali z krízovej oblasti Blízkeho východu prví evakuovaní občania SR spolu s občanmi ďalších krajín. Evakuačným letom prišlo 30 Slovákov, z toho 25 turistov, piati boli zamestnanci slovenského veľvyslanectva. Medzi repatriantami boli aj občania Poľska, Česka, Slovinska, Rakúska, Estónska, Španielska a Malajzie. Na tlačovej konferencii po prílete o tom informoval šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár (Smer-SD). Ozrejmil, že ďalšie evakuačné lety budú nasledujúce dni.



„Pripravujeme už ďalší let v utorok (17.6.), ktorého by sa mali zúčastniť tak občania Slovenskej republiky, ktorí sa nám ešte stále hlásia, ale rovnako občania Rakúska, Česka, Maďarska, Lotyšska a Francúzska,“ priblížil Blanár. Dodal, že v stredu (18. 6.) budú repatriovať rodinných príslušníkov diplomatov, ktorí sú ešte v Tel Avive, spolu s občanmi Španielska, Rumunska, Talianska a Lotyšska, Rakúska, Česka, Maďarska a Holandska.



Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) doplnil, že v utorok sa v rámci operácie letí na Cyprus, v stredu sa uskutoční let do Ammánu. „Deväť úspešných operácií, ktoré máme v rámci EURACARE - flight and shelter. Verím, že v tomto budeme pokračovať aj naďalej,“ spresnil. Zároveň poďakoval zamestnancom zastupiteľského úradu v Izraeli pri koordinácii evakuácie.



Šéf rezortu obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) priblížil, že aktuálne v priestore Blízkeho východu operuje lietadlo ministerstva obrany, ktoré naďalej robí evakuačné lety z Jordánska smerom na Cyprus. „Tam vlastne príde zajtra vyzdvihnúť časť ďalších pasažierov, takisto zloženú z viacerých národov, či už Slovákov, Čechov alebo Maďarov a ďalších krajín,“ ozrejmil.